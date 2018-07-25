«Ростелеком» предотвратил 4000 аварийных ситуаций

25 Июль 12:35 2018-07-25T12:42:46+03:00

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Созданная в «Ростелекоме» система предиктивного мониторинга (СПМ) за год помогла предотвратить более четырёх тысяч аварийных ситуаций на сетях абонентского доступа в Липецке. Интеллектуальный сервис позволяет локализовать дефекты оборудования до того, как это отразится на качестве услуг.

СПМ «Ростелекома» работает в режиме 24/7 и обеспечивает бесперебойность работы сети компании в Липецкой области. Она ежесуточно опрашивает абонентское оборудование и каждый час – домовые коммутаторы. При возникновении дефекта Система получает сигнал о некорректной работе оборудования. Она контролирует более 20 технических показателей-предикторов, каждый из которых сигнализирует о возможных проблемах. Система автоматически обрабатывает каждое сообщение и передает его в техническую службу провайдера. Получив уведомление, технический специалист «Ростелекома» приступает к устранению неполадки.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Год назад, когда мы внедряли эту систему, обещали клиентам принципиально новое качество предоставления услуг. И мы выполнили своё обещание. Благодаря системе предиктивного мониторинга за год работы среднее время устранения неполадок на сетях «Ростелекома» в Липецке снизилось с суток до 1 часа. В большинстве случаев мы успеваем устранить неисправность еще до того, как о ней узнаёт абонент. СПМ – это разработка именно наших, липецких специалистов. И в случае, если она и дальше покажет себя столь же эффективной, предполагается её внедрение на сетях «Ростелекома» и в других регионах России».

Ежедневно система предиктивного мониторинга «Ростелекома» обрабатывает более 3 000 сообщений о деградации оборудования, обеспечивающего доступ в интернет и к «Интерактивному ТВ». В 90% случаев – это физическое повреждение разъёма или кабеля. СПМ способна отследить любое событие на сетевой инфраструктуре, вплоть до попадания строительной пыли или влаги в оптические разъёмы, перегрева телеприставки и многих других. Система направляет сообщение о некорректной работе оборудования в техническую службу, и в течение получаса начинаются работы по устранению неполадки.

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Фото пресс-службы ПАО "Ростелеком"