Музыканты RockestraLive рвут струны на концертах

25 Июль 13:30 2018-07-25T18:11:52+03:00

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Симфонический оркестр RockestraLive снова едет в Липецк. Сочетание классического оркестра и рок-музыки никого не оставит равнодушным. RockestraLive - это коллектив молодых и талантливых музыкантов, которые творят на сцене невообразимое. Трижды за год артисты буквально взрывали концертный зал Государственного Крмелевского Дворца. Зрители не могли усидеть на своих местах. Они бежали к сцене, танцевали на перекрытии оркестровой ямы.

Стоит ли говорить о реакции липчан на выступление прославленного коллектива? RockestraLive дважды выходил на липецкую сцену со своей драйвовой программой. В обоих случаях зал рукоплескал музыкантам. Многие подпевали, услышав знакомые композиции. О том, чем живет коллектив и на какие жертвы идут музыканты ради симфонического рок-шоу, рассказал художественный руководитель RockestraLive Александр Пугачев.

- Выбор репертуара - это скорее коллегиальное решение между художественным руководителем и главным дирижером, - рассказал Александр. - Да, некоторые музыканты предлагают свои решения и иногда они попадают в концертную программу. Выбор всегда связан с личными предпочтениями. Мы не играем то, что нам не нравится, но в то же время еще не сыграли все, что хотелось бы.

Липчан ждет невероятное рок-шоу в исполнении симфонического оркестраФото: Юлия КЛЮЕВА

Во время выступлений музыканты ведут себя очень свободно. Они трясут головами в такт музыке, а некоторые даже прыгают на сцене с инструментом в руках.

- Пусть трясут, - смеется художественный руководитель оркестра. - Ведь они не головой играют, а руками (ну кроме духовиков, но они и трясутся меньше). А когда прыгают, то не играют. Само поведение на сцене - это чистое творчество, при чем искреннее и спонтанное. Изначально мы не задумывались о какой-то хореографии или чём-то в этом роде. В этом весь дух рока. Это либо рождается само собой, либо выглядит как крепостной театр.

Играя, коллектив отдает себя без остатка. Не жалеют артисты и инструментов. После выступлений их часто приходится чинить.

- Палочек уже сломано не один десяток, но бывали и падения, - вспоминает Александр. - Однажды на концерте в Кремле упал со сцены один из наших дирижеров Стас Майский. Но все обошлось, и он одним махом вернулся на место. Иногда ломаются и инструменты. Например, виолончелист Арсений недавно починил инструмент после такого пируэта. Барабанщик пробивает пластики, ломаются смычки, рвутся струны. Главное, чтобы зрители не ломались и могли выдержать нас почти три часа.

Напомним, концерт RockestraLive в Липецке состоится 14 августа в ОЦКНТиК. Начало в 19.00.Музыканты уверяют, что еще не сыграли и десятой части мирового наследния рок-музыки. Разумеется, коллективу хочется попробовать и новые композиции. Александр Пугачев уверяет, даже если коллектив успеет переиграть все рок-хиты, оркестр продолжит свое существование. Тогда музыканты будут играть венгерскую музыку.