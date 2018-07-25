Олег Королев: «Повышение доходов населения – главная задача»

25 Июль 14:00 2018-07-25T14:04:55+03:00

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Одной из главных тем заседания администрации Липецкой области, где подводились итоги работы за 1-е полугодие, стало повышение качества жизни населения и его доходов, - сообщает пресс-служба областной администраци. Заместитель главы региона Андрей Козодеров в своем докладе отметил, что в этой сфере достигнуты определенные успехи. Так ситуация на рынке труда стабильная. Уровень регистрируемой безработицы в 2,3 раза ниже среднероссийского – 0,4 % (по РФ – 0,9 %). «Это самый лучший показатель в ЦФО (1 место вместе с г. Москва) и один из лучших в Российской Федерации (3 место). Отсутствует напряженность на рынке труда – число вакансий в 2,5 раза превышает количество незанятого населения (5 место в ЦФО, 20 – в РФ)», - сказал Андрей Козодеров.

Он добавил, что введено более 6 тыс. новых рабочих мест (6 222 места), из которых 73 % (4538 мест) – в сфере малого бизнеса. Выполнены все социальные обязательства перед населением. На социальную поддержку в I полугодии 2018 года направлено 3,5 млрд. руб. бюджетных средств (темп роста – 102,9 % к I полугодию 2017 г.), в том числе 2,5 млрд. руб. – средства областного бюджета.

Улучшается ситуация на потребительском рынке – начиная с февраля возобновился потребительский спрос, демонстрируя ежемесячный рост.

Оборот розничной торговли в I полугодии 2018 года составил 117,5 млрд. руб. (105% к I полугодию 2017 года в сопоставимых ценах), общественного питания – 3,5 млрд. руб. (106%).Активно развивается кооперативное движение. Снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы, заготовительные организации области обеспечивают рост дополнительных доходов сельского населения от реализации сельскохозяйственной продукции. Объем закупленной кооперативами продукции у личных подсобных хозяйств составил 605 млн. руб. и увеличился в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заготовительные организации увеличили объемы закупок на 46 % до 1,1 млрд. руб. В результате, дополнительные доходы на 1 личное подсобное хозяйство составили 9 тыс. руб., что в 1,5 раза выше, чем год назад. Дополнительные доходы ЛПХ превысили среднеобластной уровень в Чаплыгинском (в 3 раза), Добринском (в 1,7 раз), Грязинском (в 1,3 раз), Елецком (в 1,2 раза) муниципальных районах. «Повышение доходов населения останется приоритетной задачей на ближайшие годы, - подчеркнул Олег Королев. – Для ее решения нужно использовать максимум существующих механизмов. Среди них – кооперация, повышение финансовой грамотности, цифровая экономика».

Глава региона поручил представить предложения по дальнейшему развитию сферы малого и среднего бизнеса с учетом инновационных тенденций.