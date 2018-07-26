Специалисты транспортных служб НЛМК поделились опытом с российскими коллегами

26 Июль 12:40 2018-07-27T12:45:01+03:00

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На нем транспортники обменивались опытом организации внутризаводских перевозок, эксплуатации железнодорожных путей и автодорог на предприятиях.

В работе семинара участвовали представители НЛМК, Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского металлургического комбината, Оскольского электрометаллургического комбината, Нижнетагильского металлургического комбината, Западно-Сибирского металлургического комбината, Северстали и ООО «Ремпуть».

Специалисты НЛМК рассказали коллегам об оптимизации железнодорожных перевозок за счет снижения оборота и повышения загрузки вагонов, использования бесстыковых рельсовых путей и стрелочных переводов на железобетонных брусьях. Гостей заинтересовал опыт новолипецких железнодорожников по замене релейных систем электрической централизации станций на более совершенную микропроцессорную. Ею оснастили шесть станций НЛМК, еще четыре - в планах на ближайшее время.

Автомобилисты в ходе семинара обсудили вопросы ремонта и замены техники с использованием модели совокупной стоимости владения. Специалисты делились опытом применения спутниковых систем мониторинга транспорта для контроля эффективности и безопасности его работы на линии.

Двухдневный семинар на НЛМК был организован при участии Корпорации производителей черных металлов. В нем приняли участие более 50 человек. В ходе семинара гости ознакомились с работой управления железнодорожного транспорта, автотранспортного управления, управления транспортной логистики, а также побывали в учебных классах и классах безопасности движения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.