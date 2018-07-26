Олег Королев: "Развитие туризма должно способствовать повышению уровня духовного и культурного развития"

26 Июль 15:40 2018-07-26T15:53:44+03:00

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Масштабное заседание Координационного Совета по развитию туризма состоялось в Задонском районе, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Участники осмотрели существующую инфраструктуру, увидели преобразования. Потенциал дальнейшего развития всей территории региона обсудили на совещании, которое провел глава региона Олег Королев.

О сегодняшнем и завтрашнем дне туристической сферы на липецкой земле рассказал в своем докладе начальник регионального управления культуры и туризма Вадим Волков. По его словам, определенные поводы для гордости есть уже сейчас. Благодаря событийным фестивалям и другим благоприятствующим факторам, Липецкая область за несколько лет поднялась с 59-го на 20-е место в национальном рейтинге туристической привлекательности и вошла в тройку ЦФО по количеству привлекаемых туристов в расчете на десять местных жителей. Сегодня этот показатель составляет 1,7, однако в идеале региону вполне по силам добиться соотношения 8 на 10.

Говоря о развитии инфраструктуры непосредственно, Вадим Волков отметил, что двумя ее главными «титанами» являются автокластер «Задонщина» и туркластер «Елец». В то же время богатейший потенциал имеет и Лебедянский район. Здесь уже разработан перспективный туристический маршрут, одной из изюминок которого станет театр под открытым небом.Говоря о событийных мероприятиях, начальник управления заявил, что в приоритетном порядке поддержку будут получать те из них, проведение которых влечет за собой экономический эффект. Особняком здесь стоит фестиваль «Русборг», организаторы которого умеют не только зрителей удивлять, но и на этом зарабатывать.

Взгляд на туризм в Липецкой области со стороны (да не просто со стороны, а из Москвы) представил на совещании блогер Вадим Разумов, известный как автор проекта «Летопись русской усадьбы». Он рассказал о липецких туристических брендах, которые уже получили известность и признание в столице. Среди них упомянутые уже фестиваль «Русборг» и усадьба «Скорняково-Архангельское», и данковская деревня Масловка, и семейный парк "Кудыкина гора", и церкви в Баловнево и Березовке, и ряд других мест и событий. Самым известным городом для посещения среди москвичей является древний Елец. Информацию о достопримечательностях нашего региона в Москве черпают из нескольких источников, среди которых не последнее место занимают труды известных липецких краеведов – Александра Клокова, Андрея Найденова и Александра Богданова.

- Значимость туризма заключается в том, что его развитие помогает всем неравнодушным людям внести вклад в возрождение разрушенных и находящихся в запустении исторических и культурных памятников, - сказал глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Кроме того, создавая условия для привлечения туристов, люди на местах обязательно задумываются об уровне общей культуры и стремятся исправить многие из существующих недостатков. Поэтому туризм - это не только экономическая, но во многом культурная и нравственная категория.

Олег Королев поручил усилить работу по развитию туризма не только как экономической отрасли, но прежде всего, как направления, способного развивать в людях духовность и нравственность, а также повышать уровень культуры. Глава региона добавил, что областные власти будут последовательно и всесторонне поддерживать перспективные туристические проекты.