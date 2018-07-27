2018-07-27T01:07:26+03:00
Общество

Липецкая область встретила гонщиков «Шелкового пути» размокшим черноземом и лужами

На бивуаке у аэропорта разместились 1500 человек [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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"Шелковый путь" в Липецке"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Вечером 26 июня участники гонки «Шелковый путь» начали прибывать в Липецк. Как раз накануне прошел дождь, и Липецкая область встретила гонщиков мокрым песком, лужами и грязью.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Неприятность случилась у команды КАМАЗ-мастер. В зачете грузовиков лидер Дмитрий Сотников остановился из-за поломки трансмиссии. На ремонт ушло много времени, в итоге гонщик проиграл товарищу по команде Андрею Каргинову полтора часа. Таким образом Каргинов выиграл спецучасток. Вторым идет Айрат Мардеев, с отставанием в 18 минут, и замыкает тройку Антон Шибалов, который уступает лидеру чуть более часа.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

– На участке нам пришлось ехать не по мосту, а нырять под мост в воду. В целом нормальный марафонский спецучасток, – поделился впечатлениями от шестого этапа гонки Андрей Каргинов. – Дело в не расстоянии, а во времени, которое дается на преодоление участка. Мы ехали и с максимальной скоростью, 140 км/ч и с минимальной. Здесь огромное количество дорог, некоторые в траве, приходилось сбавлять скорость, чтобы штурман успел сориентироваться.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Иностранные гонщики тоже признались, что в Липецкой области много параллельных, дублирующих друг друга дорог, из-за чего возникали сложности с навигацией. Также многим участником добавил проблем размокший после дождя чернозем, в котором увязали машины. Поломок было немало.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Так на трассе пришлось остановиться французскому гонщику Матье Серрадори и российскому пилоту команды Suprotec Racing Андрею Рудскому. Обоих брали на буксир. G-Force BARS Рудского до финиша дотащил ГАЗ Соболь 4х4.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Также пришлось остановиться на лидеру «серийного» зачета Т2 Анастасии Нифонтовой, участнице ралли «Дакар-2017», на ее автомобиле перегрелся двигатель. В итоге Нифонтова покинула участок и вернулась на бивуак по асфальту. Кроме этого на участке перевернулся MINI All4Racing. К счастью, экипаж не пострадал.

Гонщики "Шелкового пути" на финише в Липецке.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Как рассказал заместитель губернатора Липецкой области Юрия Таран, палаточный лагерь у аэропорта сегодня принял 1500 человек, включая участников, организаторов и волонтеров.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

27 июля, в 7.30 утра на южной окраине Сухой Лубны стартует последний этап ралли. Далее в Липецкой области гонщики проедут без ограничений скорости по маршруту: Сухая Лубна, Грязновка, Волотовские Озерки, Волотовские Дворики, Большое Попово, Волотово, Васильевка, Губино, Новый Копыл, Медведево, Кузьминки, Хрущевка, Орловка, Красное, Ольгино, Плахово, Слободка, Первовка, Авдулово, Подосинки, Греково, Левашовка.

"Шелковый путь" в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

"Шелковый путь" в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что в этот день перекроют дороги в местах пересечения с трассой «Шелкового пути».

Пилоты ралли "Шелковый путь" прибыли в Липецк.

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