2018-07-30T10:36:05+03:00
Общество

В Липецке на митинг против пенсионной реформы вышло около тысячи человек

Собравшиеся требовали отправить в отставку чиновников [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане вышли на митинг против повышения пенсионного возрастаЛипчане вышли на митинг против повышения пенсионного возрастаФото: Евгений УШКОВ
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В эту субботу, 28 июля, в Липецке состоялся митинг против пенсионной реформы. Это уже второй раз, когда жители областного центра выходят протестовать против повышения пенсионного возраста. Напомним, 1 июля более 400 человек собралось на площади у липецкого Дома музыки, чтобы выразить свое недовольство.

В этот раз митинг получился более масштабным. Его организаторы - липецкое отделение КПРФ. Несмотря на жару на площадь перед ОЦКНТиК вышло около тысячи липчан. Пенсионеры, люди среднего возраста и молодежь заполнили весь участок перед зданием. Атмосфера царила напряженная. Толпа вторила выступающим, участники выкрикивали негативное мнение, выражали недовольство местной властью и требовали отправить в отставку некоторых чиновников.

Липчане вышли на митинг против повышения пенсионного возраста Фото: Евгений УШКОВ

Липчане вышли на митинг против повышения пенсионного возрастаФото: Евгений УШКОВ

Организаторы митинга собирали у липчан подписи против пенсионной реформы. На площадь даже вышла "смерть" с косой. Мужчина в черном балахоне и маске смерти предупредил горожан, что придет за ними еще до того, как они успеют выйти на пенсию.

Кстати, из всех собравшихся отличилась одна женщина. Она буквально пошла "против толпы", сказав, что пенсионную реформу еще не приняли. Мол, неизвестно, кто еще тут провокатор. Толпа тут же начала неодобрительно свистеть, у женщины отобрали микрофон.

Липчане вышли на митинг против повышения пенсионного возраста Фото: Евгений УШКОВ

Липчане вышли на митинг против повышения пенсионного возрастаФото: Евгений УШКОВ

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