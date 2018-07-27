2018-07-27T10:21:44+03:00
Общество

В Липецке уравняли плату за вывоз мусора между жителями частных домов и квартир

Липчане, вне зависимости от типа жилья, будут платить по 82,31 рубля с человека
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Власти отреагировали на возмущения липчанВласти отреагировали на возмущения липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Мусорная реформа шокировала липчан. А точнее, тарифы, которые установили для горожан. С 1 июля областной центр перешел на новую систему обращения с ТКО. В Липецке выбрали регионального оператора «ЭкоПром-Липецк». Так, жители многоквартирных домов должны платить 82,31 рубля с человека, а жители частного сектора – 132,34 рубля с человека.

Когда горожане начали получать первые платежки, пошла волна возмущения. Такие тарифы категорически не устроили липчан. Особенно граждан возмутила существенная разница в оплате услуги между жителями квартир и домов. Горожанин Павел Бугаков на «Портале неравнодушных» даже выступил с инициативой «Изменим норматив по мусору». Меньше, чем за сутки за предложение проголосовало более 500 человек.

Буквально через несколько дней на инициативу отреагировали в Управлении энергетики и тарифов Липецкой области. Для жителей многоквартирных домов снизили норматив, с 3,28 кубометра ТКО в год с человека до 2,04 кубометра. Получается, что частный сектор и жители квартир, у кого региональный оператор «ЭкоПром-Липецк», будут платить за вывоз мусор одинаково – 82,31 рубля с человека в месяц. Для тех, у кого оператор ООО «Чистый город», будут платить 85,24 рубля.

- В целях снижения финансовой нагрузки на жителей управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области внесены изменения в приказ управления «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области», - прокомментировали в областном Управлении энергетики и тарифов. - Применительно к частному сектору норма накопления снижена с ранее действующей 3,28 куб. метров на человека, до 2,04 куб. метра на человека в год. Таким образом, размер платы населения частного сектора будет приравнен к размеру платы жильцов многоквартирных домов и ориентировочно составит 82 рубля с человека.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Липецк на секс-карте России: какие взрослые игрушки предпочитают горожане
В выходные в Липецке жарко, возможны грозы
Симфонический оркестр RockestraLive исполнит мировые рок-хиты в Липецке
Рецидивистка из Липецка получила срок за серию краж в Брянске
Под Липецком ребенок скатился на велосипеде в пруд и утонул
Липчане хотят продлить время работы городских маршруток
Липецкий участковый полиции за день нашел потерявшегося инвалида
В Липецке с пятницы по понедельник перекроют движение на улице Первомайская
Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по незаконному тюнингу
В Липецке за день едва не утонули три человека, двое из них – дети
В Липецке пропал 36-летний мужчина со шрамами на внутренних сторонах локтей
В Липецкой области «Ниссан» вылетел с трассы – водитель погиб
Фестиваль "Кристальная вода" вновь пройдет в Липецкой области