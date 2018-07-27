Олег Королев: «Роль человеческого капитала в современном мире возрастает»

27 Июль 17:00 2018-07-27T17:14:50+03:00

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Особенностью второй смены форума является то, что в числе ее участников творческая молодежь: художники, танцоры, вокалисты, деятели театрального искусства и кавээнщики, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Олег Королев предложил форумчанам задуматься о том, что время, неожиданно для большинства людей, оказалось столь стремительным, что на современного человека в мире мгновенных коммуникаций ежедневно приходится огромный поток информации. Нужно суметь в нем разобраться, а в этом помогут не только профессиональные, но и человеческие качества. «Роль человеческого капитала в современном мире возрастает. Сегодняшней молодежи важно идти в ногу со временем и отвечать на его вызовы»,- отметил глава региона.

Юноши и девушки задавали главе региона вопросы на разные темы. Самыми популярными стали вопросы развития туризма на территории Липецкой области. Первой эту тему подняла Ангелина Тарасова из Добринского района, она спросила войдет ли туризм в образовательные программы школ. Глава региона сказал, что такая работа уже проводится. «Очень рад, что в молодежной среде этот вопрос актуален. Значит у туризма на территории Липецкой области большое будущее»,- сказал Олег Королев. Прозвучали также предложения по организации туристических маршрутов, связанных с героическими страницами Великой Отечественной войны. Глава региона предложения поддержал.

Одобрил Олег Королев и инициативу участников театрального направления о проведении межрегионального молодежного театрального фестиваля.

Интересовались форумчане литературными предпочтениями главы региона. Олег Королев ответил, что любит перечитывать русскую классическую литературу. «При каждом прочтении приходит новое, более глубокое понимание»,- отметил глава региона.

Также темами для обсуждения стала культура, медицина, цифровая экономика. За полтора часа глава региона ответил более чем на 20 вопросов.

Форум завершит свою работу сегодня 27 июля.