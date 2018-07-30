На НЛМК выбрали лучшего машиниста тепловоза

30 Июль 10:40 2018-07-31T10:45:02+03:00

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Профессиональное в течение нескольких дней показывали 135 работников предприятия

На НЛМК подвели итоги конкурса среди машинистов тепловозов – представителей одной из основных профессий в управлении железнодорожного транспорта.

Профессиональное мастерство и навыки управления локомотивом в течение нескольких дней показывали 135 работников предприятия. До финала после теоретического этапа дошли 24 конкурсанта, которым предстояло справиться с практическим заданием – определить и устранить неисправности в электрических цепях тепловозов, а также остановить локомотив максимально близко к контрольной точке.

Точнее и правильнее всех с заданиями справился Максим Репин, который и стал победителем конкурса. Лучшим молодым машинистом тепловоза жюри назвало Максима Пахомова. Видео о конкурсе смотрите по ссылке.

Кроме денежных премий всех победителей и призеров наградили нагрудными значками, дипломами, сувенирами и подарочными сертификатами в спортивные комплексы «Спортпарк» и «Нептун». Победители также получат надбавки за профессиональное мастерство.

В 2018 году на НЛМК пройдут 29 конкурсов профессионального мастерства по основным рабочим специальностям. Кроме соревнований среди представителей рабочих профессий продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Во всех конкурсных соревнованиях в 2018 году примут участие более 2000 сотрудников предприятия. Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео пресс-службы НЛМК.