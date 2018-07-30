Липецкэнерго: план по снижению потерь выполнен

30 Июль 10:50 2018-07-30T10:57:06+03:00

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За первое полугодие 2018 года полезный отпуск электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» составил 2 503 млн. кВт*ч, что на 15 млн. кВт*ч выше планового показателя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери электроэнергии снижены на 34 млн. кВт*ч.

Потери электроэнергии - один из ключевых показателей в деятельности Липецкэнерго. Начало года стало достаточно сложным периодом для предприятия – зимний период привел к неизбежному увеличению расхода электроэнергии на подстанциях и росту нагрузочных потерь.

Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, наряду с технологическими энергоэффективными мероприятиями, обеспечивается, в том числе с помощью действий, исключающих несанкционированное пользование электрической энергии.

- Сократить потери позволила активная работа по реконструкции распределительных сетей, строительству и совершенствованию трансформаторных подстанций, реализация инвестиционных проектов по модернизации систем учёта электроэнергии, поиску и предупреждению локальных очагов потерь. Важным фактором явилась работа по правильной организации бизнес-процессов по передаче электроэнергии в районных электрических сетях, направленной на формирование индивидуальных заданий, анализу и контролю их исполнения каждым из работников структурных подразделений филиала, - сообщил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Наибольший эффект по выявлению неучтенного электропотребления приносят совместные рейды персонала районных электрических сетей и блока безопасности. В число эффективных мероприятий входят установка пломб с индикацией магнитного воздействия на приборы коммерческого учёта, а также приборов коммерческого учёта в выносных шкафах, антивандальных и всепогодных сплит-счётчиков. Сейчас такие приборы монтируют в Грязинском районе. Всего за год по всей Липецкой области будет установлено 23 тысячи приборов в точках, где зафиксированы значительные потери.

С целью предупреждения роста потерь, Липецкэнерго в третьем и четвёртом квартале 2018 г. будут проведены мероприятия по проверке предприятий малого бизнеса, а также массовая проверка приборов учёта и достоверности передаваемых сведений о показаниях приборов учёта у граждан-потребителей.

Фото пресс-службы Липецкэнерго.

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