«Ростелеком» обеспечил интернетом «Область будущего» в Липецкой области

30 Июль 14:30 2018-07-30T14:32:52+03:00

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Мероприятие собрало более 400 участников из экспертов, гостей форума, журналистов, блогеров, лидеров молодежного самоуправления и творческой молодежи региона в возрасте от 16 до 30 лет. «Ростелеком» традиционно выступил техническим партнером мероприятия. Специалисты Липецкого филиала провайдера развернули на территории форума зону Wi-Fi, а также подключили штаб и большой шатёр к сети по оптике. Впервые доступ в интернет был организован на территории лесной сцены. Гости форума одновременно выходили в сеть на скорости до 50 Мбит/сек.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Форум собирает самых активных представителей молодёжи региона, по совместительству – самых активных пользователей интернета. Прогнозируя повышенный интернет-трафик на время проведения «Области будущего», на территории базы отдыха мы установили 10 точек доступа в интернет. Благодаря этому даже в период пиковых нагрузок участники форума пользовались интернетом на высоких скоростях».

«Ростелеком» реализовал беспроводной доступ в интернет на форуме посредством стандартного сервиса «Управляемый Wi-Fi». Эта услуга позволяет быстро развернуть беспроводную сеть любого масштаба: на массовом мероприятии, в ресторане, отеле, парке, торговом центре и т.д. Услуга позволяет настроить стартовую страницу, собирать статистику, легко масштабировать систему доступа. В пакет входит Wi-Fi с SMS-авторизацией, оборудование и круглосуточная техподдержка.

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

фото пресс-службы ПАО Ростелеком.

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