Долгострои Липецка хотят сдать в ближайшие полтора года

30 Июль 16:51 2018-07-30T16:57:44+03:00

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В этот понедельник, 30 июля, в администрации Липецка состоялся брифинг. Его провел заместитель главы города Михаил Щербаков. По его словам, в первом полугодии 2018 года в Липецке ввели в эксплуатацию 140,3 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 9 многоквартирных домов площадью 72,8 тысячи квадратных метра и 67,5 тысяч квадратных метра индивидуального жилья.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во втором полугодии планируется сдать 23 многоквартирных дома площадью 377,5 тысяч квадратных метра. Также в Липецке формируется программа жилищного строительства до 2024 года. Вице мэр отметил, что в 2021 году границы города изменятся. Скорее всего, Липецк расширится в сторону Романово.

На брифинге отметили о снижении покупательского спроса квартир. Чтобы исправить ситуацию, в мэрии предложили создать жилищно-строительные и жилищно-накопительные кооперативы.

Михаил Щербаков поднял тему обманутых дольщиков. Рассказал, что в настоящее время решается вопрос с микрорайонов «Европейский». Ведутся переговоры о продаже активов СУ-5 и «Эксстроймаш» компании «Орелстрой». Последняя должна получить 8 участков с фундаментами и 3 незавершенных многоквартирных дома по 36 тысяч квадратных метров каждый. Дом «Строй-Града» на пересечении улиц Фрунзе-Неделина планируется сдать к концу года. В дом на улице Неделина хотят заселить людей уже в 2019 году. Также в следующем году дольщики должны получить свои квартиры в доме по улице Агрономической.

Самый проблемный объект – дом по улице 50 лет НЛМК. Михаил Щербаков пояснил, что более 80 дольщиков при поддержке администрации могут получить квартиры в других районах города. Отметим, что в доме 146 квартир, было заключено около 300 договоров. Так что судьба остальных дольщиков и самого дома пока остается неясной.

Решаются вопросы коммерческих долгостроев. Так, гостиница на улице Неделина рядом со зданием ГИБДД перешла в руки физического лица. Объект выставлен на продажу. Однако, никто не торопится его покупать. Еще одна несостоявшаяся гостиница находится на проспекте 60 лет СССР. Ее владелец продолжает оплачивать аренду земельного участка. Если до 2021 года, согласно договору, гостиница не будет достроена, участок изымут.