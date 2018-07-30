2018-07-30T17:48:57+03:00
Общество

Ведущие российские и зарубежные арт-терапевты соберутся в Липецкой области

III Международный форум «АРТ-ПУТЬ» откроется 31 июля в городе Грязи
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..Фото: С сайта администрации Липецкой области
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III Международный форум «АРТ-ПУТЬ» для психологов, педагогов, работников культуры и социальной сферы состоится 31 июля - 5 августа в специальной школе-интернате города Грязи. Как сообщает пресс-служба региона, в программу включены семинары-тренинги и III Всероссийская научно-практическая конференция «Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и социализации личности».

Поделиться опытом приедут ведущие арт-терапевты и арт-педагоги Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Твери, Волгограда, Самары, Пскова, Липецка и других городов. Форум и конференция объединят специалистов из 14 субъектов Российской Федерации, а также Великобритании, Франции, Германии, Израиля.

Участники, в частности, обсудят содействие развитию и внедрению методов арт-терапии и арт-педагогики, разных методов и форм лечения, профилактики, социализации, воспитания и гармонизации личности на основе использования потенциала искусства и творческой деятельности. Разговор коснется и расширения межрегионального сотрудничества представителей профессионального сообщества специалистов в области арт-терапии и арт-педагогики.

«Искусство – это то, что в первую очередь объединяет людей самого разного возраста, социального положения, национальности, передавая всю теплоту и многообразие человеческих отношений, продвигая идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», - уверен глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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