2018-07-31T11:19:43+03:00
Экономика

В Липецке состоялся турнир энергичных людей

Энергетики региона собрались на открытом первенстве Липецкэнерго по пляжному волейболу.
Поделиться:
..Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Яркое солнце, золотой песок и спортивный азарт. 18 команд предприятий топливно-энергетического комплекса встретились в открытом первенстве по пляжному волейболу. Его уже несколько лет проводит филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». «Квадра», ЛЭСК, «Газпром межрегионгаз Липецк», НЛМК, «Промэлектроника» - это далеко не полный список участников турнира.

- Все мы, энергетики, делаем одно большое общее дело. Но при нашей напряженной работе крайне редко собираемся вместе. Ну если только на больших совещаниях по подготовке к осенне-зимнему периоду. Но сейчас лето, на улице отличная погода, и всех нас объединяет спорт. Мы не лежим на диване, не сидим у телевизора, значит можем собой гордиться. Нужно вместе радоваться отличному выходному дню и общению друг с другом, - так объяснил идею проведения первенства капитан команды филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Ветров.

. Фото: предоставлено пресс-службой

.Фото: предоставлено пресс-службой

На площадку выходит команда волейбольного клуба «Липецк» и городского Совета депутатов. Профессионалы открыли турнир и задали хороший темп для остальных участников. И вот сразу на четырех площадках раздаются удары мячей. С десяти утра до шести вечера. Без перерыва. Матч за матчем. Ликование болельщиков сменяется разочарованными возгласами. Все больше спортсменов перетекает на зрительские трибуны. Выбиты из турнира ЛЭСК, Газпром, Квадра, из четвертьфинала выбывает команда Липецкэнерго. К пьедесталу с исключительной женской целеустремленностью продвигаются спортсменки «Промэлектроники». Преодолев нешуточное сопротивление волейболистов Новолипецкого металлургического комбината, женщины занимают первое место и забирают кубок Липецкэнерго. Второе и третье места за представителями НЛМК.

- Это отличный пример командной игры. Вот так все мы должны работать. Каждый знает, что должен делать, каждый готов помочь другому в любую минуту и каждый выкладывается по полной. Будем считать эти соревнования по волейболу тренировкой командной работы для выполнения тех задач, которые стоят перед энергетиками региона, - прокомментировал результат турнира директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

. Фото: предоставлено пресс-службой

.Фото: предоставлено пресс-службой

Медали, подарки и заслуженное уважение коллег стали наградой победителям первенства. Заряд бодрости и день дружеского общения получили все участники турнира.

Фото пресс службы Липецкэнерго

РЕКЛАМА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Студотряды МРСК Центра расширяют свои ряды: 275 бойцов будут работать на объектах компании нынешним летом
В ПАО «МРСК Центра» завершается подготовка к пятому всероссийскому трудовому сезону студенческих энергетических отрядов группы компаний «Россети», который откроется в начале июля
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность для работы в выходные и праздничные дни
Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в преддверии Дня России усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ)
Новости 24
Липецк на секс-карте России: какие взрослые игрушки предпочитают горожане
В выходные в Липецке жарко, возможны грозы
Симфонический оркестр RockestraLive исполнит мировые рок-хиты в Липецке
Рецидивистка из Липецка получила срок за серию краж в Брянске
Под Липецком ребенок скатился на велосипеде в пруд и утонул
Липчане хотят продлить время работы городских маршруток
Липецкий участковый полиции за день нашел потерявшегося инвалида
В Липецке с пятницы по понедельник перекроют движение на улице Первомайская
Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по незаконному тюнингу
В Липецке за день едва не утонули три человека, двое из них – дети
В Липецке пропал 36-летний мужчина со шрамами на внутренних сторонах локтей
В Липецкой области «Ниссан» вылетел с трассы – водитель погиб
Фестиваль "Кристальная вода" вновь пройдет в Липецкой области