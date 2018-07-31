В Липецке состоялся турнир энергичных людей

31 Июль 11:00 2018-07-31T11:19:43+03:00

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Яркое солнце, золотой песок и спортивный азарт. 18 команд предприятий топливно-энергетического комплекса встретились в открытом первенстве по пляжному волейболу. Его уже несколько лет проводит филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». «Квадра», ЛЭСК, «Газпром межрегионгаз Липецк», НЛМК, «Промэлектроника» - это далеко не полный список участников турнира.

- Все мы, энергетики, делаем одно большое общее дело. Но при нашей напряженной работе крайне редко собираемся вместе. Ну если только на больших совещаниях по подготовке к осенне-зимнему периоду. Но сейчас лето, на улице отличная погода, и всех нас объединяет спорт. Мы не лежим на диване, не сидим у телевизора, значит можем собой гордиться. Нужно вместе радоваться отличному выходному дню и общению друг с другом, - так объяснил идею проведения первенства капитан команды филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Ветров.

На площадку выходит команда волейбольного клуба «Липецк» и городского Совета депутатов. Профессионалы открыли турнир и задали хороший темп для остальных участников. И вот сразу на четырех площадках раздаются удары мячей. С десяти утра до шести вечера. Без перерыва. Матч за матчем. Ликование болельщиков сменяется разочарованными возгласами. Все больше спортсменов перетекает на зрительские трибуны. Выбиты из турнира ЛЭСК, Газпром, Квадра, из четвертьфинала выбывает команда Липецкэнерго. К пьедесталу с исключительной женской целеустремленностью продвигаются спортсменки «Промэлектроники». Преодолев нешуточное сопротивление волейболистов Новолипецкого металлургического комбината, женщины занимают первое место и забирают кубок Липецкэнерго. Второе и третье места за представителями НЛМК.

- Это отличный пример командной игры. Вот так все мы должны работать. Каждый знает, что должен делать, каждый готов помочь другому в любую минуту и каждый выкладывается по полной. Будем считать эти соревнования по волейболу тренировкой командной работы для выполнения тех задач, которые стоят перед энергетиками региона, - прокомментировал результат турнира директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Медали, подарки и заслуженное уважение коллег стали наградой победителям первенства. Заряд бодрости и день дружеского общения получили все участники турнира.

Фото пресс службы Липецкэнерго

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