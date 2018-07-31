2018-07-31T16:37:48+03:00
Общество

В Липецке собакам запретили лаять после 22.00 и гулять с пьяными хозяевами

Депутаты приняли новые правила содержания домашних животных [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке приняли "собачий" законВ Липецке приняли "собачий" законФото: Лия МУРАДЬЯН
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В городском парламенте Липецка приняли новые Правила содержания собак и других домашних животных. «Собачий» закон особых нареканий не вызвал, поскольку сами правила и так существовали, но четкого определения по некоторым пунктам не было.

Но теперь чиновники составили точный список того, что можно и нельзя домашним животным и их владельцам.

В частности, в Липецке теперь нельзя выгуливать собак рядом с общественными объектами – школами, детсадами, больницами, спорткомплексами и ДК. Также хозяевам запретили оставлять собак без присмотра в общественных местах. То есть привязанная у магазина собака – это уже нарушение. В правилах оставили пункт с намордниками, без которых собак выводить нельзя, но сделали уточняющее исключение для щенков до 3 месяцев и карликовых пород.

При этом появились еще несколько новых пунктов, которые касаются не только поведения хозяев, но и самих питомцев. Например, в период с 22.00 до 8 утра собаки лаять не должны. Что касается хозяев, то теперь запрещено гулять с собаками пьяным гражданам и детям до 14 лет. В целом, выгуливать животных можно только на специально отведенных площадках. На каких именно, мэрии еще предстоит определить.

Закон утвердили сразу, причем депутаты даже предлагали его ужесточить. Так Валентина Пересыпкина потребовала внести пункт, который обяжет владельце убирать за своими животными.

– В схеме на прописаны 15 мест для выгула собак. Там будут предусмотрят все нюансы, в том числе и уборку за питомцами. Пока схема «сырая», но есть понимание, где эти места будут, – уточнил председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.

А депутат Игорь Сигарев и вовсе предложил увеличить плату за содержание жилья для владельцев собак, поскольку животные часто гадят в лифтах и на площадках. А вот строительство приюта для бездомных животных, о котором говорят много лет, пока вообще не рассматривают. Этим, по словам депутатов, должны озадачится региональные власти.

– Мы соберем дополнительные предложения, и эти Правила будут дорабатываться. В первую очередь, это вопрос воспитания хозяев этих собак. Горожане должны понимать: если у них нет желания убирать, и следить за собаками в общественных местах, то штрафы должны быть каким-то образом увеличены. Если люди содержат домашних животных, то за ними нужно соответствующим образом и ухаживать, – прокомментировал решение депутатов спикер горсовета Игорь Тиньков.

В Липецке собакам запретили лаять после 22.00."собачий" закон приняли в городском парламенте. Подробности https://www.lipetsk.kp.ru/daily/26862/3904853/

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