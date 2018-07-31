В Липецкой агломерации в этом году отремонтируют более 30 километров автотрасс регионального значения

31 Июль 17:00 2018-07-31T17:11:36+03:00

Работа продолжается в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», рассчитанного до 2025 года

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В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецкой агломерации в этом году запланирован ремонт пяти участков автодорог общего пользования регионального значения протяженностью 30,34 км. Общая стоимость работ составляет 226,6 млн. рублей, сообщили в управлении дорог и транспорта области.

На автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липецк – Борисовка – прим. к автодороге Доброе – Мичуринск полностью проведена вырубка деревьев и срезка кустарника, сфрезеровано старое дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, обочины укреплены асфальтовой крошкой, устроены остановочные пункты и нанесена осевая разметка. Ведется устройство пешеходных дорожек.

Начались ремонтные работы на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка». На 30% выполнены работы по устройству выравнивающего слоя и устройству асфальтобетонного покрытия на участке 1,1 км. На автомобильной дороге общего пользования регионального значения Красная Дубрава – Прибытково полностью завершено устройство выравнивающего слоя и покрытия. Сейчас ведутся работы по расчистке полосы отвода автодороги от поросли деревьев и кустарников, работы по обустройству остановочных пунктов, устройству пешеходных дорожек, установке дорожных знаков.

На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Телелюй – прим. к автодороге Красная Дубрава – Прибытково расчищена полоса отвода автодороги от кустарников и мелколесья, произведено устройство выравнивающего слоя из горячего асфальтобетона, ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 4 км, устройство остановочных площадок, ремонт железобетонных водопропускных труб. На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Грязи – Коробовка выполнены работы по устройству выравнивающего слоя и покрытия.

Все работы планируется завершить к 20 октября. «Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения - одно из важнейших направлений деятельности областных властей, - подчеркивает глава региона Олег Королев. - Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью».

Приоритетный проект Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. В целом предполагается довести долю соответствующих нормативным требованиям дорог до 85%, снизить количество мест концентрации ДТП на 86%, а также значительно уменьшить перегруженность дорог в часы пик. В 2018-м завершается первый этап проекта, предусматривающий приведение дорог в нормативное состояние. На втором и третьем этапах в 2019-2025 годах будут выполняться капиталоемкие мероприятия – строительство и реконструкция автомобильных дорог и улично-дорожной сети.