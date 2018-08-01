Областная трехсторонняя комиссия рассмотрела изменения в пенсионной системе

1 Авг. 09:47 2018-08-01T09:47:58+03:00

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Изменения в пенсионной системе, а также соблюдение гарантий трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста рассмотрены вчера в администрации региона на очередном заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Его провела координатор комиссии, заместитель главы области Людмила Летникова.

Сегодня в Липецкой области живут 388 тыс. пенсионеров, это 33% от общей численности населения, отмечалось на заседании. Правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве направлен на обеспечение устойчивого роста размера пенсий, высокой индексации, а также на восстановление баланса трудовых ресурсов на рынке труда. Этот вопрос требует системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и последовательного повышения уровня их материального обеспечения.

Изменение пенсионного возраста позволит индексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам выше инфляции в среднем на 1000 рублей в год. Сейчас средняя пенсия в Липецкой области составляет 13440 рублей, следовательно в 2019 году пенсия составит 14440 рублей. В 2024 году средняя пенсия ожидается около 20000 рублей. На заседании подчеркивалось, что предусмотрен постепенный достаточно длительный переходный период с 2019 года по 2028 год для мужчин и по 2034 год для женщин.

По итогам работы, принято постановление, в котором, в частности, говорится, что управление труда и занятости Липецкой области, реализуя на постоянной основе мероприятия активной политики занятости, особое внимание будет уделять работе, направленной на повышение квалификации, переподготовку, переобучение лиц предпенсионного возраста. Также руководителям учреждений, предприятий, организаций всех форм собственности рекомендовано не допускать нарушений трудовых прав граждан предпенсионного возраста в части необоснованного отказа от заключения письменных трудовых договоров и незаконного увольнения.

«Соблюдение законодательства об охране труда - одно из требований культуры производства, показатель цивилизованных отношений работодателя и трудового коллектива», - отмечает глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.