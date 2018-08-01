Извещение о проведении публичных слушаний

1 Авг. 11:10 2018-08-01T11:12:55+03:00

С материалами проекта можно ознакомиться по адресам: Липецкая обл, Измалковский р-н, с. Чернава, ул. Первомайская, 97, инспектор по оргработе Вуколова З.И тел. 8(4747) 838157

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Администрация сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области информирует о проведении публичных слушаний Проекта рекультивации земель, находящихся в собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления в рамках реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 гг», намечаемой в соответствии с указанным проектом хозяйственной и иной деятельности.

Цель: стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду;обеспечение безопасности территории и населения сельского поселения Чернавский сельсовет.

Месторасположение: Участок нарушенных земель размещается на земельном участке с кадастровым номером 48:099:1940101:279 , 1 км юго-восточнее от заправки «Подсолнух» в с. Чернава Измалковского района Липецкой области. Заказчик: Администрация сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области тел. 8(4747) 838157.

С материалами проекта можно ознакомиться по адресам: Липецкая обл, Измалковский р-н, с. Чернава, ул. Первомайская, 97, инспектор по оргработе Вуколова З.И тел. 8(4747) 838157.

Задать вопросы, ознакомиться с материалами, направить предложения (замечания) по предмету общественных обсуждений можно в течение 1 месяца с даты публикации в рабочие дни с 08.00 до 16.00 по местному времени по адресу: Липецкая обл, Измалковский р-н, с. Чернава , ул. Первомайская, 97, инспектор по оргработе Вуколова З.И тел. 8(4747) 838157.

Форма подачи предложений: письменно или по телефону. В материалах предложения желательно приводить обоснование или целесообразность его реализации. Также необходимо указывать ФИО автора предложения (замечания), адрес места жительства, телефон для связи.

Орган, ответственный за проведение публичных слушаний: Администрация сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области.

Предполагаемая форма публичных слушаний - публичные слушания.

Публичные слушания по материалам проектной документации состоятся 01 августа 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Липецкая обл, Измалковский р-н, с. Чернава , ул. Первомайская, 97 в форме публичных слушаний.