2018-08-01T12:51:27+03:00
Общество

В Липецке завершаются работы на Городище

На площадке высаживают деревья и кустарники, а вскоре установят лавочки и урны [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Точных сроков сдачи объекта пока не называютТочных сроков сдачи объекта пока не называютФото: Юлия КЛЮЕВА
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В областном центре завершаются работы по благоустройству липецкого Городища. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, рабочие уже монтируют дорогу к сцене. По «зеленому ковру» сможет ездить транспорт. Дорога сделана по специальной технологии.

Точных сроков сдачи объекта пока не называют Фото: Юлия КЛЮЕВА

Точных сроков сдачи объекта пока не называютФото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты обустраивают технологическую площадку – подъездную зону дли очистки реки Липовка и Комсомольского пруда. Площадку выложат специальной плиткой, которая сочетает в себе функциональность железобетонной конструкции и эстетику газона.

На велодорожке уложили первый слой асфальта. Рабочие продолжают обустраивать набережную. Специалисты монтируют основание для каменного ковра. Покрытие создано на основе каменной крошки, которая скрепляется эпоксидной смолой. В центре площадки выложат герб Липецка.

Точных сроков сдачи объекта пока не называют Фото: Юлия КЛЮЕВА

Точных сроков сдачи объекта пока не называютФото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты «Зеленхоза» высаживают деревья и декоративные кустарники, разбивают газоны. После на Городище установят лавочки и урны. Когда завершатся работы, власти не уточняют.

- Сроки окончания работ жёстко привязаны к погодным условиям, - уточнили в городском управлении строительства. - Каменный ковёр можно укладывать только в сухую погоду, а кустарники нельзя высаживать в жару.

Напомним, объект должны были сдать ко Дню города. Но из-за объективных причин открытие Городища задерживается. При этом муниципалитет все равно предъявит претензии к подрядчику.

Точных сроков сдачи объекта пока не называют Фото: Юлия КЛЮЕВА

Точных сроков сдачи объекта пока не называютФото: Юлия КЛЮЕВА

Благоустройство липецкого Городища.Работы вошли в завершающую стадию

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