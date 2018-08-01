Липецкий губернатор благодарит МРСК Центра за электроснабжение всероссийской агротехнической выставки

1 Авг. 12:05 2018-08-01T12:09:19+03:00

На имя генерального директора ПАО "МРСК Центра" Олега Исаева поступило письмо от губернатора Липецкой области Олега Петровича Королева

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Глава региона выражает благодарность компании за оперативное технологическое присоединение к электрическим сетям крупной агротехнической выставки "Всероссийский день поля-2018» и обеспечение качественного электроснабжения на все время проведения масштабного мероприятия.

Для техприсоединения демонстрационных площадок филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в короткий срок построил три километра воздушных линий 10кВ, осуществил монтаж трансформаторных подстанций необходимой мощности и светильников наружного освещения.

Агротехническая выставка «Всероссийский день поля» является уникальным событием аграрной отрасли России. В ней приняли участие компании-лидеры и ведущие эксперты из 67 регионов страны, представители федеральных органов государственной власти РФ, делегации стран ближнего и дальнего зарубежья. Почетными гостями мероприятия стали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Благодаря слаженной работе энергетиков региона на все дни проведения агротехнического форума бесперебойным электроснабжением были обеспечены десятки павильонов и выставочная площадка», - говорится в письме губернатора Липецкой области Олега Королева.

На период работы агротехнического форума в липецком филиале МРСК Центра были приняты дополнительные меры по обеспечению надежности электроснабжения павильонов. Организовано круглосуточное дежурство оперативно-восстановительных бригад, установлены дополнительные резервные источники питания. Все это позволило обеспечить участникам и гостям выставки комфортные условия для проведения переговоров, обмена опытом, заключения соглашений.

Фото пресс службы

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