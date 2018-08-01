Уборка урожая в регионе идет полным ходом
По данным областного управления сельского хозяйства, на вчерашний день в регионе обмолочено 171,8 тысячи гектаров зерновых, что составляет 39 процентов от общей площади. Средняя урожайность — 43,9 центнера с гектара.Быстрее всех уборку ведут грязинцы. Самая высокая урожайность отмечается в Чаплыгинском, Измалковском и Становлянском районах — от 48,4 до 49,1 центнера с гектара. "Главная задача теперь – провести уборочную кампанию качественно. Наши труженики всегда добивались высокого урожая, полностью обеспечивая область продовольственным зерном", - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев. Руководитель региона также оставил запись на своей странице в Твиттере. " Погода восстановилась. Хлеб убираем полным ходом. Скоро первый миллион тонн…" — написал Олег Королев.
Фото с сайта администрации Липецкой области.