В Липецке не могут понять, чем отравились рабочие на заводе картофеля фри

1 Авг. 13:50 2018-08-01T13:57:20+03:00

В ЧП на картофельном заводе разбираются спасатели и правоохранители Фото: С сайта администрации Липецкой области

Шесть человек с подозрением на отравление парами аммиака попали в больницу, но следов ядовитого вещества не нашли [видео]

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В Липецкой области продолжают разбираться в ситуации с отравлением рабочих на заводе картофеля фри ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», что расположен в особой экономической зоне. Напомним, там отравились неизвестным веществом несколько рабочих подрядной организации, которые трудились в ночную мену. Шесть человек привезли в Грязинскую районную больницу в ночь с 30 на 31 июля.

В ГУ МЧС региона уточнили, что рабочие поступили в больницу с признаками отравления аммиаком – были жалобы на головные боли и тошноту. Также известно, что все пострадавшие не штатные сотрудники, а работники подрядной организации.

На завод выехали сотрудники Роспотребнадзора, Ростехнадзора, природоохранной прокуратуры и других контрольных ведомств.

– Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации об отравлении нескольких работников резидента ОЭЗ «Липецк»- «Белая дача», парами аммиака, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – На место предполагаемой аварии выезжали сотрудники контролирующих органов, которые произвели замеры.

В самой компании оперативно ситуацию прокомментировать не смогли. Но позже «Белая дача» выступила с опровержением.

– Датчики, регистрирующие концентрацию и наличие вредных веществ, не зафиксировали превышение допустимых выбросов вредных веществ, что было подтверждено проверкой Ростехнадзора и Росприроднадзора, – говорится в заявлении компании. – Причины возможного отравления выясняются. Завод работает в штатном режиме.

Вечером 31 июля двоих работников выписали, еще четверо остались в больнице. При этом в компании добавили, что штатные сотрудники, которые работали на заводе той ночью, на плохое самочувствие не жаловались.

Никаких следов аммиака не нашли и сотрудники МЧС.

– На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения России, проверили предприятие и произвели замеры воздуха. Повреждений оборудования и превышений предельно допустимой концентрации аммиака не зарегистрировано, – уточнили спасатели.

Однако сам факт отравления остается, но причина по-прежнему неизвестна. По последней информации, как сообщила «КП» главврач Грязинской межрайонной больницы Елена Моханева, оставшихся четверых сотрудников выписывают сегодня, 1 августа. Их состояние удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает.