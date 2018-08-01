По 70 тысяч рублей заплатили владельцы кафе в Липецке, которые использовали символику FIFA без разрешения

1 Авг. 13:50 2018-08-01T14:25:38+03:00

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В прошедший вторник, 31 июля, на брифинге в Липецком УФАС рассказали о работе управления за первые 6 месяцев этого года. Собравшиеся обсудили вопросы пресечения недобросовестной конкуренции.

Так, за первое полугодие 2018 года сотрудники управления рассмотрели 13 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства, выдано 13 предупреждений, возбуждено 7 дел. В 2017 году за тот же период рассмотрено 27 заявлений, выдано 11 предупреждений, возбуждено 2 дела.

- В первом полугодии 2018 года велась работа в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу, - рассказала руководитель областного Управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Поткина. – Оговаривалось, что использование товарного знака FIFA без соответствующего разрешения является актом недобросовестной конкуренции. По данному факту мы рассмотрели два дела. Выяснилось, что два хозяйствующих субъекта использовали данное обозначение без разрешения. Их привлекли к административной ответственности. Сумма штрафов составила 70 тысяч рублей на каждый субъект.

Владельцы одного из кафе Липецка повесили символику над входом в заведение и на конструкции в виде барной стойки при входе в помещение. Руководитель Липецкого УФАС сообщила о еще нескольких случаях недобросовестной конкуренции. Так, некоторые организации распространяли сведения, якобы их конкурент прекратил свою работу. Данные случаи пресекались антимонопольной службой.

Липецкое УФАС - о недобросовестной конкуренции.В Липецких заведениях без разрешения использовали символику FIFA

Рассказала Ирина Поткина о нарушениях ФЗ «О рекламе». В управлении рассмотрели 54 обращения. В основном, в службу жаловались на рекламу финансовых услуг. В ней умалчивалась информация о некоторых условиях, которые впоследствии могли повлиять на доходы покупателя.

Еще один вопрос, на которое обратила внимание руководитель управления – о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива. Так, продавцы нефтепродуктов на территории региона остаются те же. При этом на брифинге уточнили, что Липецкая область открыта для продавцов из других регионов России.