Акция "День здорового сердца" продолжается в регионе

1 Авг. 17:05 2018-08-01T17:10:02+03:00

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Все желающие смогут бесплатно получить консультации специалистов и при необходимости пройти диагностические обследования.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стала частью комплексного плана реализации на территории региона Послания Президента Федеральному Собранию РФ. По поручению главы области Олега Королева реализуется проект «Навстречу долголетию», в рамках которого во всех поликлиниках регулярно проходят «Дни здорового сердца».

Проект «Навстречу долголетию» стал продолжением широкой информационно-образовательной кампании по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Так, в профилактической акции «Кардиомаршрут», «Днях здорового сердца», «Днях здоровья» и других разнообразных мероприятиях проекта «От сердца к сердцу» ежегодно принимают участие сотни тысяч человек. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. «Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фото из архива КП.