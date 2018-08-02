Итоги сессии горсовета: собачий закон, световая реклама, порядок на кладбищах и бюджет города

2 Авг. 09:50 2018-08-03T10:00:02+03:00

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Парламентарии разобрались с бардаком на городских кладбищах, который доставлял немало хлопот родственникам усопших, приняли новый порядок размещения наружной рекламы, утвердили бюджет города и правила для владельцев собак.

Областной бюджет поможет Липецку купить электробусы

Бюджет города по доходам составит 11 млрд 952 млн рублей, по расходам – 12 млрд 922 млн. Дефицит – 970,5 млн рублей. Так областной бюджет поможет в ближайшие два года отремонтировать спортшколу №1. Для этого из городской казны депутаты выделили 3,7 млн, а в 2019 году запланировали 13,2 млн рублей. Всего на ремонт школы уйдет 85 млн. По такой же схеме в следующем году построят школу и детсад в 32-33 микрорайонах, и садик в районе Опытной станции. Туда парламентарии направили 7 млн. рублей. Чуть больше миллиона направят на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в детсадах.

Кроме этого областные власти гарантировали мэрии финансовую помощь и в покупке электробусов. В этом году из бюджета Липецка на новые машины выделят 7,4 млн рублей, в следующем – 17,3 млн. Всего на электробусы потратят 82,5 млн.

Также в ходе сессии депутаты утвердили новые названия улиц и приняли в первом чтении положения «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения». Теперь в Липецке четко прописаны требования к планировке и содержанию кладбищ, порядок захоронения и правила посещения городских погостов. Подробно описано, как оформляются разрешения на захоронения в родственных могилах и на свободных участках. Для каждого случая есть список документов.

Собакам запретили лаять после 22.00

Наиболее бурно депутаты обсуждали новые Правила содержания собак и других домашних животных. «Собачий» закон особых нареканий не вызвал, поскольку сами правила и так существовали, но четкого определения не было.

В частности, в Липецке теперь нельзя выгуливать собак рядом с общественными объектами – школами, детсадами, больницами и т. д. Также хозяевам запретили оставлять собак без присмотра в общественных местах. Запретили гулять с собаками пьяным гражданам и детям до 14 лет. При этом появились еще несколько новых пунктов, которые касаются не только поведения хозяев, но и самих питомцев. Например, в период с 22.00 до 8 утра собаки лаять не должны.

Выгуливать животных можно только на специально отведенных площадках. На каких именно, мэрии еще предстоит определить. Некоторые депутаты предложили ужесточить правила. Так Валентина Пересыпкина потребовала внести пункт, который обяжет владельце убирать за своими животными.

– В схеме прописаны 15 мест для выгула собак. Там предусмотрят все нюансы, в том числе и уборку за питомцами. Пока схема «сырая», но есть понимание, где эти места будут, – уточнил председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.

А депутат Игорь Сигарев и вовсе предложил увеличить плату за содержание жилья для владельцев собак, поскольку животные часто гадят в лифтах и на площадках. А вот строительство приюта для бездомных животных, о котором говорят много лет, пока вообще не рассматривают. Как уточнил спикер Игорь Тиньков, этим должны озадачиться региональные власти.

– Мы соберем дополнительные предложения, и эти Правила будут дорабатываться. В первую очередь, это вопрос воспитания хозяев этих собак. Горожане должны понимать: если у них нет желания убирать и следить за собаками в общественных местах, то штрафы должны быть каким-то образом увеличены. Если люди содержат домашних животных, то за ними нужно соответствующим образом и ухаживать, – прокомментировал решение депутатов спикер горсовета Игорь Тиньков.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.