Областная комиссия рассмотрела новые проекты в сфере инновационной деятельности

2 Авг. 14:55 2018-08-02T14:56:55+03:00

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Еще пять проектов рассмотрела комиссия по развитию инновационной деятельности в Липецкой области, - сообщает пресс-служба региона. Заседание в администрации региона провел первый заместитель руководителя области Юрий Божко.

Он отметил, что в областном реестре инновационных проектов сейчас числятся 48 разработок предприятий и организаций. Прошедшие строгую экспертизу проекты реализуются в различных сферах экономики, что позитивно сказывается на развитии инновационной деятельности. «Липецкая область занимает первое место среди регионов ЦФО и третье место в Российской Федерации по удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций», - подчеркнул Юрий Божко.

Среди представленных сегодня разработок - проекты, направленные на создание и применение новейших технологий в промышленности и микробиологии. В регионе с 2010 года действует закон «Об инновационной деятельности в Липецкой области», в соответствии с которым предусмотрено формирование областного реестра инновационных проектов.

Включение проекта в реестр дает право соответствующему субъекту инновационной деятельности на получение государственной поддержки в виде предоставления субсидий, в том числе на капитальные вложения; патентоведение; выполнение работ, оказание услуг по проведению научно–исследовательских и опытно-конструкторских работ, энергообследованию, испытанию опытных образцов инновационной продукции; возмещение процентной ставки по кредитам, направленным на реализацию инновационных проектов. Также предприятия, проекты которых внесены в реестр, могут претендовать на получение налоговых льгот по налогу на прибыль и имущество организаций. Общая сумма господдержки предприятий с момента создания реестра превысила 77 млн. рублей.

Разработку и внедрение новейших технологий, разработок завтрашнего дня глава администрации Липецкой области Олег Королев считает важнейшим фактором модернизационного развития экономики региона. Действующая система государственной поддержки способствует реализации инновационных проектов как в промышленном секторе, так и в малом бизнесе.

Фото с сайта администрации Липецкой области.