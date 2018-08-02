Столичные эксперты отметили лидерство Липецкой области в сфере туризма

2 Авг. 15:00 2018-08-02T15:05:51+03:00

Об этом говорилось на заседании Координационного совета федеральной программы по развитию туризма в РФ

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XIX заседание Координационного совета федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" состоялось в Москве с участием делегации нашего региона во главе с заместителем руководителя Липецкой области Юрием Тараном, - сообщает пресс-служба администрации региона. Он проинформировал участников Координационного совета о ходе и результативности реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационного кластера "Елец" и автотуристского кластера "Задонщина".

Начальник управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Владимир Гуник отметил рост показателей Липецкой области в сфере туризма. Это, в частности, увеличение количества номеров в гостиницах региона, а также площади номерного фонда более чем на 46%: с 70,1 тыс. до 102,4 тыс. квадратных метров. В связи с тем, что реализация мероприятий Федеральных целевых программ завершается в этом году, в декабре планируется провести заседание о рассмотрении итогов проделанной работы.

Задачи увеличения туристического потока в регион и разработки механизмов поддержки инвесторов, развивающих отрасль, поставил глава администрации Липецкой области Олег Королев, подчеркивая, что необходимы дальнейшие инвестиции в туристическую сферу, создание комфортных условий для отдыха, развитие гостиничных и ресторанных сетей, реализация новых фольклорных и культурно-исторических проектов. «Программа импортозамещения, реализуемая сегодня в стране, касается не только продуктов питания, товаров широкого потребления, автомобилей, оборудования, но и туризма. У нас есть возможность предложить свой, отечественный турпродукт как альтернативу зарубежному отдыху», - считает Олег Королев.

Фото: Владимир КУЛИК.