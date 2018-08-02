Модель-инстаграмщицу отправили доить коз в Липецке

2 Авг. 15:56 2018-08-02T16:09:02+03:00

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В этот четверг, 2 августа, в эфир выйдет новый выпуск программы «Инстаграмщицы» с Анастасией Рубленко. Липчанка стала известной после участия в проекте «Экс на пляже». Выиграть главный приз – 1 миллион рублей, девушка не смогла. Зато она стала победительницей проекта «Супермамочки».

Во втором сезоне реалити-шоу «Инстаграмщицы» для богинь интернета подготовили непростые испытания. Девушек отправили в родные города – работать руками и заслуживать уважение земляков.

По словам Анастасии, она была готова буквально ко всему. На проекте липчанке пришлось учиться доить козу. Не обошлось и без слез. Одно из заданий – устроиться работать волонтером в приют для бездомных.

- Было тяжело там находиться, - призналась Анастасия. – Все люди с разными судьбами. Они живут в очень тяжелых условиях. Для счастья им нужно только хорошо покушать и где-то переночевать. Я растрогалась, долго плакала и не могла собраться. Сам проект прикольный. Было здорово себя попробовать в новых сферах деятельности. Я узнала много нового о Липецке, посетила свою школу, где не была 7 лет. Все очень круто. Особенно мне понравились сами жители – все позитивные, подыгрывали мне и поддерживали.

Программа с Анастасией Рубленко выйдет в эфир этим вечером, в 21.00 на телеканале "Пятница".