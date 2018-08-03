В Липецке через полторы недели с площади Победы перенесут остановки

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-02T20:43:35+03:00

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В этот четверг, 2 августа, руководители города проинспектировали работы на площади Победы в Липецке. Внимание участников совещания привлекли киоски, которые находятся за остановками общественного транспорта. Председатель департамента градостроительства и архитектуры Татьяна Азова рассказала, что эти объекты стоят на тепловых сетях. Такое расположение киосков запрещено законодательством. Руководитель управления потребительского рынка Антон Мамонов должен разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сами остановки также перенесут. Уже через полторы-две недели автобусы будут останавливаться на площадке напротив "Липецкгражданпроекта". Липчане уже не смогут поставить в том месте автомобили на длительный срок. Будет работать эвакуатор.

Собравшиеся обсудили судьбу площадки за ТЦ "Победа". Там стоят старые киоски, валяется бытовой мусор. Этот участок также планируют облагородить. Здесь появится дополнительная парковка. Рядом организуют игровую площадку для детей.

Уже скоро площадь Победы преобразитсяФото: Юлия КЛЮЕВА

На площади Победы завершена фрезеровка асфальтового покрытия. Уже смонтировано около 2 километров бордюрного камня. На следующей неделе начнут укладывать тротуары и выравнивающий слой асфальта.

- Перенос остановок, устройство дополнительных парковочных мест и мероприятия по пресечению несанкционированной торговли – все эти и другие меры направлены на то, чтобы площадь Победы в праздники радовала жителей и гостей города своей красотой, а в будни оставалась комфортным и безопасным участком для автолюбителей и пешеходов, - подвел итог первый заместитель главы администрации города Дмитрий Аверов. - Вместе с тем, хотелось бы отметить, что ключевые решения будут приниматься с учетом мнения местных жителей и представителей предпринимательского сообщества.

Уже скоро площадь Победы преобразитсяФото: Юлия КЛЮЕВА