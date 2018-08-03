В Липецкой области реальная зарплата выше средней по стране

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-03T10:12:26+03:00

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Повышение уровня оплаты труда, легализация зарплаты и ликвидация задолженности по ней, трудоустройство граждан предпенсионного возраста – эти темы для россиян сегодня в числе самых злободневных. Для прояснения ситуации в регионе мы обратились в областное управление труда и занятости.

Вывод «из тени» доходов бизнеса, как нам рассказали – на особом контроле. В регионе создана комиссия по легализации заработной платы (аналогичные комиссии в каждом муниципальном образовании). В ее составе - руководители органов исполнительной власти и федеральных структур, налоговой службы и Госинспекции труда, прокуратуры, представители общественного контроля. Наглядна и эффективность проделанной работы. Только за 1-е полугодие этого года состоялось 178 заседаний комиссий, где было заслушано 1700 работодателей (к нарушителям применялись и меры административного воздействия), было заключено 575 новых трудовых договоров и 6506 дополнительных соглашений о повышении зарплаты. А всего за 3,5 года работы комиссии заключено 84 723 новых трудовых договоров и допсоглашений о повышении зарплаты до установленного минимума (с 1 мая МРОТ, как известно, 11 163 руб.) – соответственно это прибавка отчислений и в Пенсионный фонд, и в виде НДФЛ.

Бытующие порой представления о «лучшей жизни» в других регионах на поверку, в реальности, выглядят по-другому и статистика убедительнее всего. Стереотип липчан о низком уровне заработной платы в регионе, как выяснилось, оказался несостоятельным.

- Реальная заработная плата в Липецкой области выше среднероссийского значения на 2,2%. Среди 18 территорий ЦФО мы шестые – впервые за последние 8 лет, - поясняет зам. начальника областного управления труда и занятости Елена Походаева. – У нас в 2 раза ниже, чем по стране, количество зарегистрированных безработных, по численности населения с доходами ниже прожиточного минимума регион на 4-м месте в ЦФО (после Москвы, Московской и Белгородской областей). В целом минимальный размер оплаты труда за год вырос на 43%.

С начала действий «майских указов» 2012 года самый значительный темп роста произошел по категории «соцработник»: заработная плата выросла в 4 (!) раза. У младшего медперсонала она увеличилась в 3,5 раза, у работников учреждений культуры – в 3 раза. На поддержание достигнутого уровня зарплаты в нынешнем году в бюджете области предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Весьма обнадеживающая ситуация с задолженностью по выплате зарплаты (здесь липчане в тройке лучших по ЦФО). По данным статистики на 1 июля задолженность составляет 1 млн. 427 тыс. рублей - «отличились» Липецкий аэроклуб ДОСААФ, Грязинская автошкола и МУП «Коммунальщик». Есть и латентная задолженность, но все случаи - в поле зрения контрольно-надзорных органов.

В переходный период пенсионной реформы особое внимание уделяется вопросам занятости людей предпенсионного возраста, исключению дискриминации данной категории лиц. В администрации области сегодня разработана межведомственная «дорожная карта», включающая, в том числе, разъяснительную работу с работодателями, активизацию контрольно-надзорной деятельности (по фактам отказов в приеме на работу), повышение квалификации, переобучение возрастных работников. Во всех Центрах занятости региона, как отметила Елена Походаева, созданы консультационные пункты по вопросам трудоустройства, работают телефоны «горячей линии». Запланировано и проведение специализированных ярмарок вакансий для ищущих работу граждан предпенсионного возраста. Еженедельно оперативная информация о реализации принятой в регионе «дорожной карты» будет рассматриваться в режиме мониторинга.

Владимир КУЛИК.

Фото предоставлено управлением труда и занятости ЛО.