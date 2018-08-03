Профилактическая акция «Дыши легко и свободно!» продолжается в Липецкой области

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-03T10:15:52+03:00

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Одним из направлений долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион», который инициировал в 2016 году глава администрации Липецкой области Олег Королев, стала новая профилактическая акция «Дыши легко и свободно!». Она включает проведение профилактических осмотров ранней диагностики болезней органов дыхания, а также консультаций, направленных на их профилактику заболеваний дыхательной системы и пропаганду здорового образа жизни.

В этом году акция «Дыши легко и свободно!» проходит с марта ежемесячно в различных поликлиниках региона, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Для удобства работающего населения она организуется преимущественно в первую субботу месяца. 4 августа акция состоится в липецкой городской поликлинике №9 и городской больнице №2 Ельца. Относящиеся к ним жители смогут получить консультации терапевта и пульмонолога, пройти необходимые обследования. Кроме того, запланированы разнообразные мастер-классы и работа информационной площадки. Волонтеры предложат участникам акции буклеты и листовки по профилактике болезней органов дыхания.

Руководитель региона Олег Королев, ставя первоочередные задачи в сфере здравоохранения, говорит о необходимости системного комплексного подхода, когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских, образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений, бизнес-сообщества, семьи как ячейки общества и, что особенно важно, каждого жителя области. «Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны», - считает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.