Фестиваль "Кристальная вода" вновь пройдет в Липецкой области

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-03T10:18:22+03:00

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Он пройдет в Тербунском районе близ села Малые Борки у святого источника на берегу реки Олым. Как сообщает пресс-служба администрации региона, для гостей традиционного для этих мест событийного фестиваля подготовлено театрализованное представление «Источник жизни – чистая вода». Туристы увидят битву витязей, смогут принять участие в разнообразных конкурсах. Гостей будут угощать квасом, компотом и чаем из целебных растений и родниковой воды.

Событийный туризм привлекает в Липецкую область все больше туристов из российских регионов и зарубежных стран. Ежегодный фестиваль «Русборг» посещают свыше 30 тыс. зрителей, несколько десятков тысяч человек – праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище», музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова, фестиваль хоровых коллективов «Казачья застава».

Гастрономическое направление представлено фестивалями «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша», «Клубничный фестиваль». Благодаря им регион прочно вошел в первую пятерку субъектов РФ по событийному туризму, а мероприятия были включены в Национальный календарь событий. Развитие туризма как отдельной отрасли экономики является одной из приоритетных задач органов власти на ближайшие годы. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», - уверен глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.