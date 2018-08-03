Пруд под Липецком осушили из-за останков фауны и грязного ила

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-03T14:10:20+03:00

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В начале июля под Липецком осушили пруд. Десятилетия водоем между Сырским Рудником и «Елецким» радовал горожан. Жители близлежащих районов ходили к воде отдыхать: рыбачить, загорать, да и просто прогуляться после рабочего дня.

Горожане забеспокоились, когда увидели, что из пруда выкачивают воду. Буквально за неделю от полноводного пруда остался только небольшой овраг. Вдоль берега в грязи валялись десятки дохлых рыб. Запах был соответствующим.

Из пруда около недели выкачивали водуФото: Юлия КЛЮЕВА

Пошли слухи, что участок выкупили. Якобы, водоем расчистят и сделают платным. Липчане обратились в редакцию «КП-Липецк». На редакционный запрос в областном управлении экологии и природных ресурсов ответили, что расчистка пруда была запланирована управлением и администрацией Липецка.

- В ложе пруда скопилось большое количество современных биогенных отложений (наносов), - прокомментировали в управлении. – Указанные обстоятельства неблагоприятно сказываются на водности объекта, а также на состоянии экологического равновесия водного объекта. Была разработана проектная документация на расчистку ложа пруда, прошедшая государственную экспертизу, в соответствии с которой было предусмотрено опорожнение пруда с целью последующей механизированной расчистки.

Из пруда около недели выкачивали водуФото: Юлия КЛЮЕВА

В управлении отметили, что данные меры улучшат санитарно-техническое состояние водоема. Специалисты уберут со дна иловые отложения и загрязняющие вещества. Сколько на это уйдет времени, в ведомстве не уточнили.

В управлении ответили и на опасения местных жителей по поводу ограничения доступа к водоему. В ведомстве не подтвердили, что пруд могут сделать платным, но не исключили возможность ограничения.

- В соответствии с п.2 ст. 6 Водного Кодекса РФ каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими ФЗ, - сообщили в управлении. – При этом к полномочиям органов местного самоуправления городского округа – Липецка относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа в соответствии с п.5 ст. 27 Водного кодекса РФ.

Можно ли будет свободно посещать пруд после расчистки, решат уже в администрации.