2018-08-06T10:00:08+03:00
Экономика

Студенты стройотряда Липецкэнергопрошли интенсивный образовательный курс в энергетическомцентре Сколково-2018

В течение четырех дней лучшие представители студенческих отрядов Липецкэнерго изучали основные процессы преобразования и использования энергии в Московской школе управления Сколково
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Интенсивный образовательный курс включал в себя не только лекции известных аналитиков и экспертов научно-исследовательских организаций, но и презентации энергоменеджеров. Ребята узнали основыпроизводстватепла и электричества на основе возобновляемых источников энергии, рассмотрели возможные пути дальнейшего развития отрасли.Студенты смогли напрямую пообщаться с лидерами энергетического бизнеса по вопросам как российского, так и международного ТЭК.

- Эти четыре дня в Сколковорасширили наши представления о будущей профессии. Благодаря анализу ведущих экспертов отрасли, стали понятны перспективы развития альтернативной энергетики в условиях развития смежных отраслей экономики. У нас появилась мотивация для развития и приобретения конкретных знаний, необходимых для успешной профессиональной карьеры, – поделился впечатлениями командир стройотряда «Липецкэнерго» Артем Яковлев.

фото пресс службы Липецкэнерго

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