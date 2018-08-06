2018-08-06T10:30:13+03:00
Общество

Олег Королев в Орле принял участие в совещании под руководством секретаря Совета безопасности РФ

В числе главных тем - меры по противодействию незаконной миграции и обеспечение безопасности на объектах ТЭК
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым обсудили с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств задачи по противодействию незаконной миграции. Совещание состоялось сегодня в Орле.

Также рассмотрены меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности. Отдельное внимание уделялось борьбе с криминальной деятельностью на объектах топливно-энергетического комплекса. Выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.

В совещании принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королев. «Обеспечение энергетической безопасности и противодействие незаконной миграции – в числе главных задач, стоящих перед властью всех уровней», - подчеркивает руководитель региона.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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