Олег Королев в Орле принял участие в совещании под руководством секретаря Совета безопасности РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым обсудили с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств задачи по противодействию незаконной миграции. Совещание состоялось сегодня в Орле.
Также рассмотрены меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности. Отдельное внимание уделялось борьбе с криминальной деятельностью на объектах топливно-энергетического комплекса. Выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.
В совещании принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королев. «Обеспечение энергетической безопасности и противодействие незаконной миграции – в числе главных задач, стоящих перед властью всех уровней», - подчеркивает руководитель региона.
Фото с сайта администрации Липецкой области.