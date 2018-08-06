Образовательный форум для молодых госслужащих "Вектор развития" пройдет в регионе впервые

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-06T10:33:30+03:00

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7 августа в рамках утвержденного главой администрации области «Комплексного плана реализации кадровой стратегии администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной власти Липецкой области на 2017-2018гг.» начнет свою работу образовательный интенсив «Вектор развития», который состоится в нашем регионе впервые. Участники интенсива - это молодые и талантливые госслужащие, прошедшие психологическую и интеллектуальную систему отбора.

Каке сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, уже завтра молодым госслужащим предстоит объединиться в мультидисциплинарные команды, чтобы вместе научиться проектировать понимание собственных возможностей, командной работе, направленной на решение государственных задач, достигать поставленных перед собой целей. Помимо этого программа личностного развития включает мастер-классы, тренинги, установление эффективных деловых контактов, лекции и дискуссионные клубы «Диалог на равных».

Программа образовательного интенсива рассчитана на 4 максимально насыщенных дня работы и включает в себя все наиболее инновационные, интересные форматы обучения.

Динамичный темп социально-экономического развития региона сегодня невозможно поддерживать без грамотных кадровых стратегий на всех уровнях власти. «Внедрение современных технологий позволяет прозрачно и оперативно осуществлять кадровую политику, формируя грамотные и эффективные управленческие команды, способные решать самые сложные задачи», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев. Передовой опыт региона по использованию современных подходов к процессу обучения госслужащих и управленцев, включенных в резерв управленческих кадров, востребован на всероссийском и международном уровне.

Фото с сайта администрации Липецкой области.