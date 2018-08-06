2018-08-06T18:03:47+03:00
Общество

В следующем году проспект Победы в Липецке расширят до 6 полос

По одной полосе выделят для общественного транспорта и такси
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Проспект Победы преобразится в следующем годуПроспект Победы преобразится в следующем годуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 6 августа, исполняющий обязанности главы Липецка Дмитрий Аверов рассазал, как в городе реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Несмотря на рост стоимости материалов, объем работ на дорогах увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 2017 года отделочные материалы подорожали в полтора раза. Возросли эффективность ремонта магистралей и использования бюджетных средств. Улучшение показателей связывают с тем, что на всех объектах - единый генеральный подрядчик.

- Работа в качестве генерального подрядчика муниципального учреждения позволила избежать срыва исполнения приоритетного федерального проекта, связанного с банкротством подрядчиков и фактами продажи бизнеса, - отметил Дмитрий Аверов. - Это не значит, что мы будет использовать эту схему и в будущем году. Однако в 2018 она была необходима, а ряд событий в бизнес-среде города летом этого года доказали правильность принятых решений.

Исполняющий обязанности главы города рассказал и о планах на будущее. Так, в Липецке обновят более 500 тысяч квадратных метров проезжих частей. Уложат 110 тысяч тонн асфальтобетона. Установят около 83 километров бордюра.

В следующем году один из приоритетных проектов – проспект Победы. Загруженная улицу обещают преобразить. Дорогу хотят расширить до шести полос – по три в каждую стороны. По одной полосе – для общественного транспорта и такси.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Задонске на городском пляже пропал 17-летний парень
За прошедшую неделю в Липецкой области клещи покусали 262 человека
В Липецке изменится расписание двух пассажирских автобусов
Обманутые дольщики Липецка расклеили по городу листовки
В Липецке столкнулись два подростка на мотоциклах – оба в больнице
В ближайшие несколько часов в Липецке гроза и шквалистое усиление ветра
Во вторник в Липецке жарко и без осадков
Появилось видео, как в Липецке спасали водителя утонувшего автобуса
Клиенты канала «Сбербанк Первый» в Воронеже встретились с Евгенией Воскобойниковой
В страшном пожаре в гостинице Адлера погибла семья из Липецка
С липчанина взыщут 3.3 млн. рублей за свалку строительного мусора
Липчанин без опыта работы хочет зарабатывать 100 миллиардов рублей
Липчане сравнили благоустройство города с вандализмом
В Липецкой области пропал 49-летний мужчина
В Липецке у уличных торговцев изъяли 900 кг арбузов и дынь
Банк УРАЛСИБ дарит новым клиентам-предпринимателям сайт для бизнеса и скидку на технику Samsung
Сбивший пенсионерку в Липецке владелец катера сбежал опасаясь самосуда
Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей» награждены благодарностями главы региона
Липчанка отдала мошенникам 60 000 рублей за жилье у моря
В Липецке в водохранилище утонул автобус
В Липецке ограбили ювелирный салон
В воскресенье Липецке из воды спасли молодую пару и девушку
В Липецке катер сбил насмерть пенсионерку на реке
В понедельник в Липецке жители трех улиц останутся без воды
В Липецкой области на трассе М4 «Дон» столкнулись Lada Priora и Ford Focus