В следующем году проспект Победы в Липецке расширят до 6 полос

6 Авг. 17:55 2018-08-06T18:03:47+03:00

По одной полосе выделят для общественного транспорта и такси

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В этот понедельник, 6 августа, исполняющий обязанности главы Липецка Дмитрий Аверов рассазал, как в городе реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Несмотря на рост стоимости материалов, объем работ на дорогах увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 2017 года отделочные материалы подорожали в полтора раза. Возросли эффективность ремонта магистралей и использования бюджетных средств. Улучшение показателей связывают с тем, что на всех объектах - единый генеральный подрядчик.

- Работа в качестве генерального подрядчика муниципального учреждения позволила избежать срыва исполнения приоритетного федерального проекта, связанного с банкротством подрядчиков и фактами продажи бизнеса, - отметил Дмитрий Аверов. - Это не значит, что мы будет использовать эту схему и в будущем году. Однако в 2018 она была необходима, а ряд событий в бизнес-среде города летом этого года доказали правильность принятых решений.

Исполняющий обязанности главы города рассказал и о планах на будущее. Так, в Липецке обновят более 500 тысяч квадратных метров проезжих частей. Уложат 110 тысяч тонн асфальтобетона. Установят около 83 километров бордюра.

В следующем году один из приоритетных проектов – проспект Победы. Загруженная улицу обещают преобразить. Дорогу хотят расширить до шести полос – по три в каждую стороны. По одной полосе – для общественного транспорта и такси.