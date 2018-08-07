Липецкие архитекторы отмечены областными наградами за лучшие проекты

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-07T13:52:08+03:00

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Итоги областного профессионального смотра архитекторов «Золотая капитель» за 2017-2018 годы подвели члены конкурсной комиссии, в которую входят представители областного управления строительства и архитектуры, Липецкой организации Союза архитекторов России и Союза строителей Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона. Главный приз в этом году получит группа авторов «Липецкгражданпроекта» - Виктор Рекис, Виктория Гончарова и Владимир Сафронов. «Золотая капитель» и золотой диплом присуждены архитекторам за жилую многоэтажную застройку на улице Академика Вавилова в Липецке.

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Наградами отмечены еще три наиболее интересных архитектурных проекта липецких мастеров. Серебряный диплом получили Александр Строганов, Наталья Строганова, Таисия Алексеева и Владимир Доброрадный за реконструкцию центрального стадиона «Металлург». Бронзового диплома в нынешнем году удостоены сразу два проекта. Это многоэтажная автостоянка открытого типа со встроенными помещениями по проекту Владимира Дмитриева и Игоря Сыроваткина (АПМ №3) и капитальный ремонт домов по улице Зегеля по проекту Михаила Бушина («Юникрон»).

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Церемония награждения победителей состоится 9 августа на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику строителей. Руководитель исполнительной власти региона Олег Королев неоднократно отмечал, что жители области благодарны архитекторам и строителям за новые жилые дома, торговые центры, благоустройство зон отдыха, восстановление разрушенных святынь и многое другое, что сделано ими для процветания липецкого края и создания комфортных условий жизни липчан.

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Фото с сайта администрации Липецкой области.