Пивной «барон» из Ельца воровал электричество

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-07T13:01:41+03:00

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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в плановом порядке пришли снимать показания с прибора учета в пивной бар города Ельца. Здесь энергетиков ждал сюрприз: предприниматель проложил кабель в обход счетчика. Таким образом,бизнесмен подключил без учета всё холодильное оборудование закусочной.

Сотрудники Елецкого РЭС составили акт, хозяину бара придется заплатить 88 тысяч рублей за безучетное потребление электроэнергии. Кроме того, предпринимателю придется перенести прибор учета из помещения на фасад здания. Бизнесмен собственноручно написал в акте: «Причиненный ущерб обязуюсь возместить», но уже через несколько дней сообщил о своем несогласии с выводами проверки.

- Реакция понятна: воруешь чужие деньги, а платить придется свои. Помимо солидного счета за украденную электроэнергию предпринимателя ждет ещё и административная ответственность. Статья 7.19 КОАП за самовольное использование электроэнергии предусматривает штрафы для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Точную сумму бизнесмену назовет суд, - описал все финансовые последствия энерговоровствазаместитель начальника Елецкого РЭС по реализации услуг Андрей Герасимов.

Но не только бизнесмены замечены в незаконных попытках сэкономить на оплате электроэнергии. Администрация одного из сельских поселений Липецкой области заплатит больше ста тысяч бюджетных рублей по акту безучетного потребления, а также штраф, предусмотренный законом. Сотрудники Липецкэнерго во время снятия показаний в здании сельсовета обнаружили сорванные пломбы и дополнительный кабель, подключенный до прибора учета. Как выяснили энергетики, он вел на соседнюю строительную площадку. Рядом с администраций возводится новый дворец культуры.

- Представители администрации уверяют, что к воровству электроэнергии отношения не имеют. Во всём винят строителей, якобы это они бросили незаконный отвод. Но счетчик стоит в здании сельсовета, а значит его сотрудники несут полную ответственность за сохранность комплекса учета.Хочется обратить внимание всех наших клиентов: ни в коем случае не допускайте посторонних к приборам учета. Это может привести к серьезным неприятностям и финансовым затратам, - прокомментировал ситуацию заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Всего же за первое полугодие 2018 года энергетики Липецка составили 761 акт безучетного и бездоговорного потребления. Общая сумма, которую придется заплатить липчанам за украденное электричество, превысила 77 миллионов рублей.

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фото пресс службы Липецкэнерго