Олег Королев поздравил аграриев
Они собрали уже два миллиона тонн зерновых
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Пшеницу убрали с 80% площадей, ячмень - с 60%, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Средняя урожайность зерновых в Липецкой области 43 центнера с га. В Чаплыгинском районе почти 49 центнеров. Уборка идёт быстрыми темпами. На полях работают больше 1700 комбайнов. Ход уборки в Липецкой области прокомментировал Олег Королёв на своей странице в Твиттере. «Теперь уже и второй миллион в закромах! Спасибо! Поздравляю!!» - отметил глава региона.
Фото с сайта администрации Липецкой области.