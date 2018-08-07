2018-08-07T13:46:10+03:00
Общество

Липчане отличились на XII Всероссийских сельских спортивных играх

Соревнования в Курске собрали около 2,5 тыс. человек из 67 регионов страны
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XII Всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные 75-й годовщине Победы в Курской битве, проходят в эти дни в Курске с участием команды Липецкой области. Соревнования собрали около 2,5 тыс. человек из 67 регионов страны, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В программу сельских игр включены состязания по 18 спортивным дисциплинам: армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, силовое троеборье, тяжелая атлетика и соревнования спортивных семей. Кроме того, участники выявляют лучших в профессиональном мастерстве сред дояров, косарей и механизаторов.

Сборная Липецкой области завоевала три медали различного достоинства. Антон Чернышов стал первым среди самбистов-тяжеловесов. Серебряную медаль завоевал механизатор Алексей Баловнев. Наши дояры Александр Коротин и Николай Митяев получили бронзу. Липчанин Дмитрий Василевский занял четвертое место в гиревом спорте. В шаге от пьедестала оказалась наша команда по перетягиванию каната.

Соревнования продолжаются. Сегодня состоится закрытие сельских игр и будут подведены результаты общекомандного зачета. «Спорт, регулярные занятия физической культурой имеют для современного мира огромное социальное и культурное значение. Особенно важно приобщать к ценностям здорового образа жизни молодежь. Широкие возможности для этого есть и у сельских жителей», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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