2018-08-07T15:13:41+03:00
Общество

В ТРЦ Липецка на посетителей фудкорта льются отходы

Несмотря на неприятный запах, липчане продолжили заказывать еду [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В ТРЦ прорвало канализациюВ ТРЦ прорвало канализациюФото: Кирилл Мишин
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В любимом месте липецкой молодежи произошло коммунальное ЧП. В этот вторник, 7 августа, ничего не подразумевающие липчане пришли в ТРЦ «Европа» на Советской. Как обычно, после похода по магазинам, посетители центра решили перекусить в зоне фудкорта. Однако, там их ждал неприятный сюрприз.

- Около часа назад я подошел к ресторану еды, мне что-то капнуло на голову, - рассказал «КП-Липецк» 17-летний Александр Думачев. – По запаху понял, что это канализация. Тут весь пол, все столы в этом. Купить еды просто невозможно. Кругом капает эта гадость. Жуть.

В ТРЦ прорвало канализацию Фото: Кирилл Мишин

В ТРЦ прорвало канализациюФото: Кирилл Мишин

Оказалось, что в ТРЦ прорвало канализацию. Это подтвердила уборщица, которая вытирала с пола пахучую жидкость. Да и запах на втором этаже соответствующий. Сотрудники центра поставили ведра, чтобы продукты жизнедеятельности капали в них. Но все равно в некоторых местах жидкость капала прямо на пол.

Интересно, но в это время в зале обедало достаточно много человек. Их не смущал ни запах, ни капли с потолка. По словам липчан, к 15.00 ремонтная бригада справилась с течью. Но от зловония пока избавиться не удалось.

В ТРЦ прорвало канализацию Фото: Кирилл Мишин

В ТРЦ прорвало канализациюФото: Кирилл Мишин

В ТРЦ "Европа" с потолка капают отходы.Это происходит прямо возле ресторанов с едойКирилл Мишин

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