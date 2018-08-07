«Ростелеком» поддержал кибертурнир в Липецке

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-07T17:00:36+03:00

«Ростелеком» поддержал киберспортивный турнир ZEUSCYBERSUMMER 2018 в Липецке, финал которого прошел в ТРЦ «Европа» 4 и 5 августа

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Для проведения серииplayoff и онлайн-трансляции соревнованийпровайдерцифровых услуг и решенийпредоставил канал передачи данных с пропускной способностью до 250 Мбит/с. Кроме того, «Ростелеком» оборудовал турнирную зону компьютерами, игровыми креслами, картами видеозахвата, гарнитурами и другими аксессуарами и гаджетами.

В чемпионате приняли участие 250киберспортсменов из Липецкой области, которые сразились за победу в трёхдисциплинах: Dota 2, WorldofTanksиCounter-Strike: Go. Более 5000болельщиков со всей Россиив прямом эфире следилиза ходом сражений через Интернет.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Киберспорт развивается. Относительно недавно его официально признали спортом, а теперь уже эти соревнования входят в список медальных видов программы Азиатских Игр 2022. Мы, как цифровая компания, конечно, часто поддерживаем киберспортивныемероприятия, и видим, как растёт их аудитория. И, согласно требованиям времени, «Ростелеком» предложил рынку тариф «Игровой». Он отличается очень высокой скоростью доступа, а также внутриигровыми бонусамив некоторых онлайн-играх. Эти бонусы, подобно тренажёрам для атлетов, помогут киберспортменам в их тренировках».

Тариф «Игровой» ориентирован как на киберспортсменов, так и на обычных геймеров. Абоненты получают доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также преимущества во многих популярных играх.Бонусы и игровая валюта ждут игроков в играхWorldofTanks, WorldofWarships, WorldofWarplanes, Lineage 2, Blade&Soul и PointBlank, а также в шутереWarface.

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До конца сентября 2018 года «Ростелеком» проводит для абонентов акцию «Играй по промо-цене 2.0» за 690 рублей в месяц. По её условиям, абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене. Абонентов, которые по итогам акции выберут тариф «Игровой», ждёт месяц использования антивируса Kaspersky Internet Security в подарок.

Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Липецкой области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ– более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручкии достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб.Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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