Детей-инвалидов приравняли к налоговым льготникам

СЕГОДНЯ 17:24 2018-08-07T17:50:03+03:00

В Липецке на брифинге в Управлении ФНС рассказали об изменениях в налоговой сфере

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Этим утром, 7 августа, в Управлении ФНС России по Липецкой области состоялся брифинг. Заместитель руководителя Управления Максим Портнов рассказал собравшимся об изменениях в налоговом законодательстве по имущественным налогам.

Жители Липецкой области начали получать сводные налоговые уведомления. Этот документ состоит из налога на имущество, транспортного и земельного налога. То есть содержит данные обо всем имуществе, принадлежащем лицу. Теперь в сводном налоговом уведомлении появился новый налог – на доходы физических лиц. Как пояснил Максим Портном, он попадает в уведомление в том случае, если налоговое агенты исчислили, но не удержали налог от физического лица.

Журналистам рассказали об изменениях в налоговом законодательствеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Самый главный вопрос – вопрос 6 соток, - обратил внимание на следующее изменение заместитель руководителя Управления. - По земельному налогу для льготных категорий лиц применяется вычет в размере 6 соток. Он заменил вычет в размере 10 тысяч рублей. Все категории льготников остались прежними.

Рассказал Максим Портнов и об изменениях в транспортном налоге. Теперь владельцам легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей налог за 2017 год будет исчислен с повышающим коэффициентом до 1,1 до 3. Кстати, начисление по транспортному налогу выросли на 5%. Это связано с ростом дорогих автомобилей в 1,7 раза, а также увеличением автомобильного парка на 2%.

- В конце июля приняты нормативные документы, которые устранили пробел законодательства в отношении детей-инвалидов, - пояснил Максим Портнов. – Теперь детей-инвалидов приравняли к льготникам. Она будет применяться с 1 января 2015 года. То есть налоговая служба по заявлению физических лиц пересчитает налог за 3 предыдущих года.

Детей инвалидов приравняли к льготникам.Теперь они могут не уплачивать имущественный налог

Напомним, льготники – инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства и пенсионеры не уплачивают имущественный налог. Льготы положены только на 1 объект. Если у вас 2 квартиры, то льготы будут действовать на одну из них, а не на обе. На какую – льготник должен решить сам, после чего предоставить соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

Заместитель руководителя Управления сообщил об изменениях, которые начнут действовать с 1 января 2019 года. Россияне, в том числе и липчане, смогут оплатить налоги через МФЦ. Причем через МФЦ, почту и кассу сельских поселений не будет браться процент.

Также с 1 января следующего года граждане смогут открыть специальный казначейский счет для уплаты налога. Счет создан для удобства тех, кто улетает за границу на продолжительное время и не сможет оплачивать налоги. Граждане смогут перечислить на казначейский счет определенную сумму. Деньги будет снимать ФНС.