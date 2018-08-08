2018-08-08T12:14:16+03:00
Общество

Липецкий губернатор предрек, что «Общество 5.0» наступит через 5 лет

Олег Королев советует липчанам изучить концепцию цифрового общества
Юлия КЛЮЕВА
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Олег Королев выложил новый твитОлег Королев выложил новый твитФото: Лия МУРАДЬЯН
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Глава администрации Липецкой области Олег Королев продолжает удивлять липчан своими записями в твиттере. Правда, некоторые послания немного пугают подписчиков губернатора. В эту среду, 8 августа, на его страничке появился странный твит, над которым уже многие ломают головы.

- Общество 5.0 Общество 5.0 Общество 5.0 Найдите Изучите Врубитесь Лет через пять будет поздно..., - пишет Олег Королев.

Олег Королев выложил новый твит Фото: Скриншот сайта

Олег Королев выложил новый твитФото: Скриншот сайта

Судя по отзывам, большинство липчан не поняли, что же это за «Общество 5.0» и почему через 5 лет будет поздно. «Общество 5.0» – это стратегия развития общества, принятая правительством Японии в 2016 году. Она основывается на использовании цифровых технологий во всех сферах жизни человека. Предполагается, что с помощью данной стратегии удастся решить множество проблем, в том числе улучшить качество жизни человека. Передовые технологии приведут к появлению новых форм и видов бизнеса, что будет способствовать экономическому подъему страны.

В «Общество 5.0» все автомобили будут беспилотными, источники энергии станут возобновляемы, а информационные технологии внедрят на всех этапах производства. Однако, на пути к такому обществу встает несколько проблем. Так, необходимо снизить уровень бюрократии, создать новые органы власти. Пересмотреть законодательные нормы, которые могут препятствовать наступлению цифрового будущего. Провести реформу образования, повысить информационную грамотность в массах. И, конечно, общество должно принять данную концепцию.

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