Анастасия Рубленко о новом реалити-шоу: "Я была на 100% уверена, что выиграю"

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-09T02:19:15+03:00

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Недавно на телеканале "Пятница" вышел выпуск программы "Инстаграмщицы" с Анастасией Рубленко. Липецкая модель прославилась после участия в проекте "Экс на пляже". На проекте "Супермамочки" девушка даже смогла дойти до финала и выиграть главный риз - 1 миллион рублей. Также Ананстасию часто сравнивают со звездой сериала "Игра пристолов" Эмилией Кларк. Липчанка как две капли воды похожа на Эмилию.

В провокационном реалити-шоу "Инстаграмщицы" Анастасия участвовала впервые. Суть проекта - пройти испытания простой жизнью в родном городе, заработав больше лайков от жюри, чем соперница. Липчанка соревновалась с Еленой Князевой из Димитровграда. К сожалению, Анастасия уступила Елене.

Соперницей Анастасии стала девушка из ДимитровградаФото: скриншот видео

Своими впечатлениями от программы девушка поделилась с "КП-Липецк". Анастасия рассказала, что скрывается по ту сторону экрана, почему победа должна была достаться ей и о моментах, которые не вошли в эфир.

- Все испытания оказались сюрпризом, - поделилась липчанка. - Я и представить не могла, что меня ждет. Съемки длились неделю. Меня привозили в определенное место, говорили - готовься, сейчас пойдешь. Что это будет за испытание - не рассказывали. Это же реалити-шоу, им нужно было получить реальные эмоции героя и его реакцию на происходящее. Начинались испытания - включали камеру, снимали. После выполнения задания - свободен.

Анастасия очень ждала выхода программы в эфир. В предыдущем интервью "КП-Липецк" она восторженно отзывалась о проекте. То, что девушка увидела по ТВ, вызвало у нее несколько иную реакцию.

- Честно сказать, когда я смотрела программу, то постоянно проматывала ее вперед, - призналась Анастасия. - Я была уверена на 100%, что выиграю, ведь я прошла все испытания. Но очень многое не показали. Как я у бабушки в деревне таскала сено, убирала за курами и кормила их. В приюте для бездомных я рубила дрова, а зеленое платье, в котором снималась, подарила девушке, с которой клеила плакат. Это тоже не стали пускать в эфир. В школе у меня было испытане по пяти предметам, однако показали только те, где я не смогла ответить, чтобы меня засадить. У них была цель - посадить меня на второе место. Поэтому в эфир вышли самые худшие моменты со мной, и самые лучшие - с Еленой. Меня выставили в плохом свете. Обидно, ведь съемки проходили очень круто. А преподнесено очень просто и незаурядно.

По словам модели, даже сами испытания девушек различались по сложности. Пока Анастасия помогала бездомным в приюте, ее соперница нянчила ребятишек в детском саду. Липчанка работала в грязелечебнице, в том числе и убирала грязь - жительница Димитровграда пела в народном хоре.

Анастасия помогала бездомным в приютеФото: скриншот видео

- В программе я сказала, что никогда не выйду замуж за липчанина, который зарабатывает меньше 200 тысяч в месяц, - пояснила героиня проекта. - Меня попросили это сказать на камеру, чтобы поддержать образ пафосной модели. Поэтому хотелось бы уточнить - я выйду замуж за человека, если он будет работать, а не бездельничать. Здесь деньги ничего не решают. В программе я говорила то, что от меня хотели услышать. После эфира посыпались комментарии, что я унизила липецких мужчин. Я в шоке, что люди так наивны и не понимают, что это все шоу. Зачем мне саму себя так подставлять? Поэтому мне бы хотелось, чтобы люди фильтровали информацию.

А вот липчане приятно удивили Анастасию. Добрые, дружелюбные и отзывчивые - так девушка рассказала о своих земляках. По ее словам, горожане с удовольствием снимались в проекте, не боялись камеры и поддерживали ее. Анастасия также тепло отзывается и о своей сопернице по проекту - Елене Князевой.

В "Инстаграмщицах" липецкая модель больше не появится. Скоро она будет сниматься в новом проекте. В каком - Анастасия держит в секрете.