Даже члены английского клуба теперь знают – электричество опасно

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-09T12:52:14+03:00

Бойцы студотрядов Липецкэнерго рассказали детям об электробезопасности на двух языках

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- К проводам не подходить, на опоры не залезать, на подстанции не заглядывать, - вот так просто сформулировал правила безопасности для детей из летнего английского клуба студент стройотряда Дмитрий Корнилов. Ребята стали гостями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». В Центре управления сетями они на огромном экране увидели, как много проводов и подстанций в регионе, а в музее предприятия узнали, насколько они опасны.

- Даже песок плавится, когда попадает под высокое напряжение, - студент-энергетик Александр Кустов показывает детям нечто, напоминающее пористый камень, - понятно, что человеку несдобровать, если его ударит током.

Поскольку маленькие гости всерьез изучают английский, то помимо знаний правил электробезопастности бойцам стройотрядов, пришлось продемонстрировать ещё и владение иностранным языком. Впрочем, были моменты, когда это не требовало никаких усилий. Например, необходимые действия при виде оборванного провода, одинаково звучат на обоих языках: «Stop!», – дружно сказали юные полиглоты.

Безопасная рыбалка, безопасная прогулка, безопасные каникулы – обо всем этом очень подробно рассказали студенты гостям Липецкэнерго.

- Главная опасность тока в том, что он невидим. Именно поэтому здания, которые связаны с электричеством помечают знаками с красной молнией. Видишь такую картинку, обходи стороной, - закончила занятие по безопасности будущий энергетик Татьяна Шолохова.

Полученные знания члены детского английского клуба с энтузиазмом продемонстрировали во время веселой викторины. В качестве призов дети получили специальные раскраски и закладки, которые будут напоминать им правила безопасного лета.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго