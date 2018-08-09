Олег Королев: « В обществе будущего нужны совершенно новые подходы к реализации стратегии сбережения человека»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-09T13:34:01+03:00

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Расширенное заседание Координационного Совета региона по здоровому образу жизни состоялось в Ельце, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. На нескольких площадках прошли тематические круглые столы, где участники выработали предложения по дальнейшей реализации стратегии народосбережения. Предложения касались развития спортивной инфраструктуры, усиления медиакампании по формированию приверженности к здоровому образу жизни, работы с молодежью, повышения значимости прохождения регулярных медицинских обследований, изменения подхода к диспансеризации со стороны работодателей, а также тем материнства, детства и семьи. Большое внимание было уделено реализации проекта «Здоровый регион». Глава региона отметил, что вносимые предложения будут тщательно проанализированы и запущены в работу.

С основным докладом выступила заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова. Она рассказала о достижениях современного здравоохранения, о положении дел в сфере здравоохранения, соцзащиты, труда и занятости в муниципалитетах и в регионе в целом. Отмечалось, что снижается уровень младенческой смертности, постепенно увеличивается продолжительность жизни населения, растет уровень приверженности жителей к здоровому образу жизни. Тем не менее, сегодня сохраняется проблема кадрового обеспечения муниципальных больниц. Для успешного её решения необходимо усилить областные программы поддержки медперсонала.

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Олег Королев отметил, что в сфере здравоохранения и народосбережения сделано действительно много. Но для того, чтобы успешно развиваться в обществе будущего этого недостаточно. Глава региона обратил внимание собравшихся на то, что впереди – благодаря стремительному развитию общества, мгновенным коммуникациям и развитию цифровых технологий, совершенно новая эпоха. «Тема здорового образа жизни и сбережения нации должна стать главной в работе каждого из нас. В том числе и в оценке кадров, - подчеркнул глава региона. - Весь мир вкладывается в человека. Медицина будущего должна быть направлена на выявление предрасположенности к тем или иным заболеваниям с помощью генетических исследований. Кроме того, медицина должна быть персонализирована, а лечение должно быть превентивным. Все силы необходимо вложить в профилактику. Поэтому свою стратегию народосбережения в области мы должны строить с совершенно новыми подходами и с учетом не просто современных реалий, а реалий будущего».

Глава региона поручил проработать вопросы дальнейшего развития в Липецкой области системы народосбережения в её широком понимании.

Фото с сайта администрации Липецкой области.