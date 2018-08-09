Липецкие сувениры претендуют на победу в туристическом конкурсе

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-09T14:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В финале регионального конкурса, который проводится в рамках всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир", будут представлены 28 изделий, созданных липецкими мастерами, - сообщает пресс-служба администрации Липецко1й области. Всего в отборе приняли участие 29 регионов, вышли в финал 309 сувениров.

Среди липецких изделий - работы мастеров фабрики "Елецкие кружева", наборы от художественной галереи Ельца "Художник", сувениры из Чаплыгинского района и другие. Финал регионального конкурса пройдет 16 и 17 августа в Москве. Лучшие работы выйдут в главный финал фестиваля-конкурса "Туристический сувенир". Он состоится в октябре. Этот творческий смотр проводится с 2015 года и считается престижным событием в сфере туризма.

Поток туристов в Липецкую область увеличился в несколько раз за последние годы и в 2017-м превысил 300 тыс. человек. Гостей региона привлекают исторические места, событийные и гастрономические фестивали, монастыри и храмы Задонска и Ельца, природные парки и ландшафтные достопримечательности. «Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека», - отмечает глава региона Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.